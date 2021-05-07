الامارات | رئيسة وزراء نيوزيلندا تحدد موعد زفافها.. وتبدأ توزيع الدعوات

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء نيوزيلندا تحدد موعد زفافها.. وتبدأ توزيع الدعوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آرديرن، أنها تخطط للزواج خلال الصيف القادم.

وخلال مقابلة مع إذاعة «كوست»، أشارت جاسيندا إلى أنها حددت هي وشريكها أخيرا موعدا لحفل زفافهما، بعد الإعلان عن خطوبتهما قبل عامين، في حين أنها لم تذكر الموعد المحدد بالتاريخ، إلا أنها كشفت أنه سيكون خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، الذي يمتد من ديسمبر حتى فبراير من العام القادم.

وقالت رئيسة الوزراء: «عندما أقول إننا حددنا موعدا، هذا لا يعني أننا أخبرنا أحدا بالفعل حتى الآن. لذا، أشعر أنه ينبغي أن نوجه بعض الدعوات».

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