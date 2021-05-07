نجلاء بدر ترد على انتقادات رقصها في «نسل الأغراب»: ده مش شرقي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة نجلاء بدر على الانتقادات التي تعرضت لها خلال تأديتها دور شخصية «غجرية» في مسلسل «نسل الأغراب»، للفنانين أحمد السقا وأمير كرارة.

وذكرت «نجلاء» خلال لقائها مع برنامج «mbctrending» عن انتقادات لهجتها الصعيدية، إذ أنها تقدم شخصية «غجرية» الذين يتحدثون بلهجة مختلفة عن أهل الصعيد، وأوضحت أنها تدرك ذلك بالفعل وان مصحح اللهجة عبد النبي الهواري أخبرها ذلك، لكنها موضحة إذ تحدثت بلهجة «الغجر» لن يفهمها الجمهور، فهم لا ينطقون اللهجة الصعيدية مثل أهالي البلد.

أما عن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ملابسها ورقصها، ذكرت أن ملابسها لم تكن جريئة وكانت أغلبها طويلة ومقفولة وترتدي إكسسوارات كثيرة، وفيما يخص رقصها قالت أنها شاهدت الكثير من فيديوهات لراقصات من «الغجر» وهي طريقة رقص مختلفة عن الرقص الشرقي «أنا رقصت بطريقتهم مش جاية أفرجهم على رقص شرقي».

مسلسل نسل الأغراب

وتدور قصة مسلسل «نسل الأغراب» حول ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، منذ 20 عامًا أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، وبعد أن يخرج عساف الغريب، ويؤدي دوره الفنان أحمد السقا من السجن، يعود إلى الثأر مرة أخرى وتجدد الصراعات بينه وبين غفران الغريب، ويجسد دوره الفنان أمير كرارة.

ومسلسل «نسل الأغراب» من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، وإنتاج سينرجي – تامر مرسي.