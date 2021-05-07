طبيبة تحذر من خطر تناول «الشاي بلبن»: يسبب هذا الضرر للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الشاي باللبن من المشروبات التي يفضل الكثيرون تناولها مع وجبة الإفطار في الصباح، ومع قرب انتهاء شهر رمضان عودة تناول الإفطار في وقت مبكر، حذرت خبيرة تغذية روسية من خلط الشاي باللبن، حيث إن ذلك يسبب أضرار صحية.

وذكرت آنا بيلوسوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن الحديث حول أن الحليب مع الشاي يسبب سرطان المعدة، فهو أمر خاطئ ليس له أساس من الصحة، لكن يمكنك أيضًا تناول فنجان واحد من هذا المشروب يوميًا لا أكثر من ذلك، إذ حذرت خبيرة التغذية الروسية أن الكافيين والتورين، الموجودين في الشاي، يضعفان بشدة من امتصاص الكالسيوم.

ووفقًا لما عرضته «سبوتينك»، أن خبيرة التغذية أوضحت أنه عندنا نضيف الشاي إلى الحليب، فمعنى ذلك أنه وداعًا للكالسيوم الموجود في الحليب، كما أنه يقلل من خصائص تأثير الشاي، والتي يمكن أن تكون ضارة للمعدة، لذلك، إذا كان الشخص، على سبيل المثال، مصابًا بنوع من التهاب المعدة المزمن أو قرحة في المعدة، فيوصى بتناول الحليب مع الشاي لتخفيف تأثير الشاي.

لكن، لا تنصح خبيرة التغذية بتخمير الشاي مع الحليب المغلي، لأن هذا المشروب يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة مثل التهاب المعدة أو القرحة.

فوائد وأضرار تناول الشاي

وعرض موقع «times of india» بعض فوائد وأضرار تناول الشاي من خلال النقاط التالية:

فوائد تناول الشاي

- خفض ضغط الدم المرتفع.

- يساعد شرب الشاي بدون سكر في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة لدى الأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع.

- خفض خطر الإصابة بالسرطان.

- يقلل الشاي من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الجلد، وسرطان الثدي، والرئة، وسرطان البروستاتا.

- خفض خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

- يساعد في الحفاظ على صحة العظام، ويعود ذلك إلى وجود مادة الفايتوكيميكال التي تحمي العظام والمفاصل في الجسم.

أضرار شرب الشاي بعد الطعام

القلق وصعوبة النوم.

سرعة التنفس.

الصداع.

كثرة التبول.

غثيان وتقيؤ.

العصبية والأرق.

الارتعاش.

الضغط على العينين.

الإسهال.

اصفرار الأسنان.