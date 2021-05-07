الامارات | «تويتر» تتيح للمستخدمين دفع «إكراميات» لحساباتهم المفضلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تتيح للمستخدمين دفع «إكراميات» لحساباتهم المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت تويتر أمس أداة جديدة تحمل اسم «تيب جار» (علبة الإكراميات) والتي تتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

وأوضحت الشبكة الأميركية في بيان «أنها المرحلة الأولى من خطتنا لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال».

وحتى اللحظة، تقتصر القدرة على تقاضي أموال من خلال هذه الخدمة على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحافيين وخبراء ومنظمات غير حكومية. غير أن جميع المستخدمين للنسخة الإنكليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وأضافت الشبكة «أنتم من تديرون المحادثات عبر تويتر ونريد أن تتمكنوا بسهولة أكبر بأن تتبادلوا الدعم بما يتعدى متابعة الحسابات وإعادة التغريد ونقرات الإعجاب».

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم «إكراميات» بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل «باي بال» و«فينمو» و«باتريون». ولن تتقاضى «تويتر» أي عمولة عن هذه الأموال.

وتسعى الشبكة الأميركية إلى تنويع مصادر دخلها بما يتخطى الإعلانات وإمكانات تحقيق الإيرادات بهدف كسب ولاء المؤثرين.

وهي تحضّر خصوصا لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين، مع امتيازات خاصة للمشتركين.

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