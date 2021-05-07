«بعد تداولها فى لعبة نيوتن».. نساء يشبهن قضية تعدد الزوجات بـ«أكل الجراد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت قضية تعدد الزوجات في مسلسل لعبة نيوتن جدلًا واسعًا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أقدم أحد أبطاله «مؤنس» الذي يؤدي دوره الفنان محمد فراج على طلب الزواج من «هنا» التي تقوم بدورها الفنانة منى ذكي «كزوجة ثانية».

وعلى الرغم من أن مسألة تعدد الزوجات «قُتلت بحثا» إلا أن الأمر يظل مثير للجدل بين رجال يتمسكون بحقهم «الديني» ونساء يطالبن بحقهن الإنساني.

وقالت ريم النجار 22 عام التى كتبت «بوست» احتوى على تشبيه لقضية تعدد الزوجات بإباحة أكل الجراد في الإسلام: «إنه نوع من تغيير المفاهيم مش أول ما اقول انا مقدرش ان زوجي يتزوج عليّ أبقى كدة ضد الشرع بالعكس اللي بقوله في الشرع، أنا مؤمنة بتشريع التعدد في الاسلام وانه من حق الرجل يعدد بس مؤمنة كمان انه من حق المرأة أنها تشترط على زوجها اول الزواج وهو رايح يتقدم انها مش هتقبل ده ولو وافق يكملوا ولو موافقش يبقى عرفوا ان فيه اختلاف هيمنع زواجهم و من حق الزوجة الاشتراط في العقد ومن حقها تطلب الطلاق إذا أخل بالشرط ده بعد الزواج بعد ما وافق عليه».

وأضافت في تصريحات خاصة لـ هن: «أن فكرة البوست وربطه بجواز أكل الجراد هو نوع من الإيمان بالحلال بشكل عام موضحة أنها اختارت الجراد بالذات لأن أغلب الناس لا يستطيعون أكله بحكم انه حشرة و اغلب النساء تخاف التعدد متفضلش انه زوجها يتزوج عليها».

بينما ترى سلمى علي 29 عامًا : «ان الاستشهاد بأكل الجراد عقلانى ومنطقى بالنسبة لتعدد الزوجات حيث أن الجراد من بين الكائنات اللي ربنا حلل اكلها بس انا مش هاكله ده مينقصش منى او ان مثلا مش متدينة نفس الكلام مع تعدد الزوجات البعض بياخدوا من فكرة تعدد الزوجات أنه حلال مع ان لو رجع للتفسير هيعرف ايه اسبابه و أوضاعه المسموح بيها وانا محبش ان زوجى المستقبلى يتزوج عليا و ده مينقصش منى حاجة».

ومن جانبه علق الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي قائلًا: «إن موضوع تعدد الزوجات تلقته الأمة بالقبول وله أداب كثيرة ولا يمكن أن يتم تناوله بهذا الشكل فكل كتب الفقه تحدثت عن هذا الباب ولابد أن تبتعد الفتيات عن مثل هذه الأمور المتعلقة بالترند على مواقع التواصل الاجتماعي وأي شخص إذا أراد أن يعرف الأحكام والأشياء محل إجماع وقبول سيجد الأحكام والأداب وأن التعدد له ظروفه فهذه الأمور تم بحثها كثيرًا ويجب أن نقف عند ما تم البحث عنه».

وأضاف هندي: «قبل أن نقوم بمشاركة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن نتعلم ونقرأ فلا يوجد كتاب فقهي واحد لم يتحدث عن هذا الباب وجميع العلماء تحدثوا أما العكس فهو مجرد بحث عن الترندات والشير ولا علاقة له بالأحكام ومسألة تعدد الزوجات».