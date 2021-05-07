أسرة أشرف السعد ...ماتت ابنته دون أن يراها وزوجة ابنه طلبت الطلاق بسبب «كوارع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت عودة رجل الأعمال أشرف السعد إلى مصر، قادما من لندن بعد غياب دام أكثر من 25 عامًا، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وازداد التفاعل مع عودته بعد إعلان توقيفه داخل مطار القاهرة قبل أن يتم الإفراج عنه سريعا.

وعرف عن أشرف السعد تعدد الزوجات وكذلك «إبراهيم وبلال»، ابناه من زوجته الأولى هدى السعد، وهي ابنة عمه التي توفيت عام 2013 أثناء وجودها بالمملكة العربية السعودية وجرى دفنها هناك، وأقيم عزائها بمسقط رأسهما بقرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وقت أن كان خارج البلاد ولم يحضر جنازتها.

وفي عام 2011، توفيت ابنته «سارة» وهي بعمر 28 عامًا بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، حيث كانت تخضع لجلسات غسيل كلوي، وهي ابنته من زوجته الراحلة هدى السعد، ودفنت في قرية «غريطة» بالسنبلاوين، في الوقت الذي علق فيه والدها بقوله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الآن تم زفاف ابنتي البكرية سارة»، رغم عدم رؤيته لها منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها.

وخلال مقطع فيديو سابق تحدث أشرف السعد عن أسرته، عندما كان ابنه الأكبر «بلال» يسير في أحد الشوارع بسيارته واصطدم في 5 سيارات في وقت متأخر من الليل وطالبوه بشراء سيارات جديدة، ووقع لهم على كمبيالات، مؤكدًا أن والدته وتدعى «صفية» تدخلت لحل الأمر بعدما كان ينوي أن يتركه يتصرف في الأمر بمفرده.

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وتحدث أيضًا عن ابنه إبراهيم قائلًا: «مراته خلعته واشتكتلي منه علشان بيطلب منها تعمله كوارع الساعة 2 بالليل، وقالت لزوجها هذا فراق بيني وبينك»، ووصف ابنه «بلال» أنه «بيخلف ويرمي ولا يقبل النصيحة».

وأضاف خلال الفيديو، موجهًا حديثه إلى ابنه الأكبر: «لو إنت بتتنتقم مني ومن والدتك أنا اللي أجرمت مش والدتك، 5 عيال أهملهم جميعًا ولا يعرف شيء عن أولاده من وقت ولادتهم»، ووصفه بانه ضحية تعدد الزوجات، مؤكدًا أنه كان يملك مليارات وقت أن كان يعمل في العملة، وعندما تزوج كان ميسور الحال، متابعًا: «أولادي لا يقدرون على شراء ساندوتش ويريدون تعدد الزوجات».