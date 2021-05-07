حفيدة رجاء الجداوي تعاني من كورونا.. ووالدتها تطلب الدعاء لها: مرعوبة عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اللهم ارفع عن روضة البلاء والوباء».. هكذا طالبت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، متابعيها وأصدقاءها بالدعاء لابنتها الوحيدة «روضة» بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل فترة قليلة.

بخوف شديد وحزن عبرت «أميرة» عن حالة ابنتها الوحيدة التي تعاني من آثار الفيروس اللعين الذي أصابها قبل نحو أسبوعين، وما زال مستقرًا في جسدها «مرعوبة وخايفة عليها.. وربنا يزيح الغمة دي.. من البشر كلها برحمة ربنا مش بأعمالنا».

حولت «أميرة» غرفة ابنتها للعزل، حتى تستقر بها طيلة فترة المرض، لتصبح تحت أعينيها وتراقب حالتها من بعيد «هي معزولة في أوضتها من 14 يوم.. ولسة هنحلل تاني.. وربنا يشفيها»، ورغم التزام الابنة في المنزل لكن الفيروس أيضًا نال منها «هي مكانتش بتخرج خالص.. وكانت ملتزمة جدًا وسبحان الله برضو اتصابت».

تخضع أيضًا ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، للتحاليل للاطمئنان إذا كان الفيروس طال منها «إحنا 7 أشخاص في الأسرة بنحلل.. روضة أول واحدة بان عليها الأعراض ولسة مخفتش.. وإحنا نتيجتنا هتظهر».

إصابة «روضة» بالفيروس أمرٌ مخيف بالنسبة لـ«أميرة»، فهو المرض الذي قضى على حياة والدتها الفنانة رجاء الجداوي، كما أن الفيروس أصاب الجدة والحفيدة في الشهر ذاته بفارق زمني عام «أنا مرعوبة عليها.. وربنا ينجيها يارب ويشيل الوباء دا مننا».

وفاة رجاء الجداوي

وكانت الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ليلة عيد الفطر الماضي، ونقلت إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وخضعت للعلاج طوال 43 يومًا، جرى خلالها حقنها بالبلازما والحصول على أربع مسحات منها، وتوفت عقب يومين من حصولها على آخر بلازما.

ونعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، رحيل الفنانة رجاء الجداوي، وقالت: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخًا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد، رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته».