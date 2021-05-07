البنك الدولي يدعو الدول الغنية إلى تخفيف قبضتها على مخزونات اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدول الغنية اليوم الأربعاء على تسريع الإفراج عن فائض في اللقاحات إلى الدول النامية التي تواجه الآن حاجات أكبر، بتصدير الجرعات المخزنة والتخلي عن خيارات لتسليمات في المستقبل.

وأبلغ مالباس ندوة على الانترنت نظمتها صحيفة فايننشال تايمز أن البنك الدولي لديه الآن عمليات تمويل "قوية" للقاحات في حوالي 18 دولة، وهو رقم سيرتفع إلى 50 دولة وإلى حوالي أربعة مليارات دولار بحلول منتصف العام، وفقا لرويترز.

وقال إن الدول المتقدمة "يجب أن تتخلى عن آلية السيطرة التي لديها على اللقاحات وأن تترك الدول التي لديها أنظمة تطوير بأن تبدأ باستخدام تلك الأنظمة".

وكالات:

حث رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الدول الغنية اليوم الأربعاء على تسريع الإفراج عن فائض في اللقاحات إلى الدول النامية التي تواجه الآن حاجات أكبر، بتصدير الجرعات المخزنة والتخلي عن خيارات لتسليمات في المستقبل.

وأبلغ مالباس ندوة على الانترنت نظمتها صحيفة فايننشال تايمز أن البنك الدولي لديه الآن عمليات تمويل "قوية" للقاحات في حوالي 18 دولة، وهو رقم سيرتفع إلى 50 دولة وإلى حوالي أربعة مليارات دولار بحلول منتصف العام، وفقا لرويترز.

وقال إن الدول المتقدمة "يجب أن تتخلى عن آلية السيطرة التي لديها على اللقاحات وأن تترك الدول التي لديها أنظمة تطوير بأن تبدأ باستخدام تلك الأنظمة".

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