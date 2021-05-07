أبرز تصريحات نهلة سلامة في «شيخ الحارة والجريئة»: مبتجوزش حد أصغر مني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت اليوم، الفنانة نهلة سلامة، ضيفة على برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، حيث أدلت خلال الحوار بالعديد من التصريحات الجريئة سواء عن حياتها الشخصية أو أعمالها الفنية التي شاركت بها وعن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز التصريحات التي ذكرتها الفنانة نهلة سلامة في برنامج «شيخ الحارة والجريئة».

تصريحات نهلة سلامة في شيخ الحارة والجريئة

- اتجوزت 4 مرات، وفي مروة اتجوزت 48 ساعة فقط لأني اخترت غلط.

- مبحبش أتجوز حد أصغر مني، وقعدت 15 سنة وأكثر مش متجوزة.

- عاوزة أتجوز محمد سامي بقى عشان أعمل أدوار جامدة، لكن هو صديقي وأخي ومي عمر حبيبتي، أنا بتكلم فنيًا مش حقيقي.

- متجوزتش من المطرب محمد فؤاد ولما بشتغل مع مخرج أو منتج أو البطل بيقولوا إني متجوزاه.

- الفنان الراحل أحمد زكي ماقليش إنه عاوز يتجوزني، الجواز قسمة ونصيب، واتجوزت محمد خان، وأحمد كان متحمس ليّ ولفني، وكان دايما يقول كلام حلو عليّا، وكان بيقول إني عفريتة وإني تركيبة من يسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد.

- أثناء تصوير أحد المشاهد الغرامية بيني وبين أحمد زكي، خرج محمد خان من موقع التصوير ورفض إخراج الفيلم، تاركا الأمر لمدير التصوير، كان عبارة عن قبلة تجمع بيني وبين أحمد زكي في فيلم «كاراتيه».

- مبعترضش على مشاهد القبلات في الأعمال عشان بكون ارتبطت بعقود العمل مع المنتجين وبكون وافقت على قصة العمل.

- غلطت في مرة في مهرجان القاهرة السينمائي وجلست على كرسي أحد الفنانين، وعندما حضر طلب منها القيام من على الكرسي.

- لو هختار ممثل يصغرني ومن الجيل الجديد عشان أقدم معاه مشاهد إغراء ممكن كريم عبدالعزيز أو أمير كرارة.

شيخ الحارة والجريئة

يذكر أن برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الموسم الخامس، تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وينقسم إلى مجموعة من الفقرات المتنوعة منها «مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة».