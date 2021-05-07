الامارات | النظام الغذائي النباتي يعالج ضعف عضلة القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي النباتي يعالج ضعف عضلة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت بوابة «هايلبراكسيس.نت» الألمانية إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يعانون مرض ضعف عضلة القلب، أو ما يعرف باسم قصور القلب، وهو مرض غير قابل للشفاء في الوقت الراهن، لكن يمكن التعايش معه جيداً بالأدوية، ويمكن أيضاً أن يلعب النظام الغذائي أيضاً دوراً مهماً في العلاج.

ووفقاً لبحث جديد في كلية الطب بجامعة بوسطن، فإنه يمكن الوقاية من أمراض قصور القلب من خلال استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية، مثل التوت والخضراوات الورقية، والحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمنتجات الحيوانية.

وإضافة إلى آثار ضعف عضلة القلب الضارة على أنظمة الأعضاء المتعددة، فإنه يرتبط بزيادة مخاطر الخلل المعرفي والخرف، وفي دراسة نشرت أخيراً، ذكر باحثون ألمان أن ضعف القلب يؤثر في المخ، ويؤدي إلى فقدان الإدراك.

وللوقاية من قصور عضلة القلب، يوصى باتباع أسلوب حياة أكثر صحة مع نظام غذائي متوازن، يعتمد في الجزء الأكبر منه على الخضراوات.

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