لايف ستايل

الامارات | روائي جزائري يفوز بجائزة المتوسط الفرنسية

0 نشر
باريس - رويترز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن روائي جزائري يفوز بجائزة المتوسط الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الروائي الجزائري، بوعلام صنصال، عن كتابه «إبراهيم أو الحلف الخامس»، بجائزة المتوسط الأدبية الفرنسية لعام 2021.

وترمي هذه الجائزة، التي أطلقها المركز المتوسطي للأدب سنة 1985 في مدينة بربينيان جنوب فرنسا، إلى «التركيز على أهمية الفضاء الثقافي بين مختلف البلدان ضمن بوتقة المتوسط، وإعادة بناء الرواية الملحمية للتنوع المؤسس لهويته».

ونال بوعلام صنصال، البالغ 71 عاماً، الجائزة عن فئة أفضل رواية بالفرنسية، تقديراً لكتابه عن «القوة ومكامن الضعف في الفكر الديني»، الذي نشرته دار «غاليمار»، وفق اللجنة القائمة على الجوائز.

ومنحت اللجنة الإيطالي أليسيو فورجوني جائزة المتوسط عن أفضل رواية أجنبية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا