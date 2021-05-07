الامارات | روائي جزائري يفوز بجائزة المتوسط الفرنسية

شكرا لقرائتكم خبر عن روائي جزائري يفوز بجائزة المتوسط الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الروائي الجزائري، بوعلام صنصال، عن كتابه «إبراهيم أو الحلف الخامس»، بجائزة المتوسط الأدبية الفرنسية لعام 2021.

وترمي هذه الجائزة، التي أطلقها المركز المتوسطي للأدب سنة 1985 في مدينة بربينيان جنوب فرنسا، إلى «التركيز على أهمية الفضاء الثقافي بين مختلف البلدان ضمن بوتقة المتوسط، وإعادة بناء الرواية الملحمية للتنوع المؤسس لهويته».

ونال بوعلام صنصال، البالغ 71 عاماً، الجائزة عن فئة أفضل رواية بالفرنسية، تقديراً لكتابه عن «القوة ومكامن الضعف في الفكر الديني»، الذي نشرته دار «غاليمار»، وفق اللجنة القائمة على الجوائز.

ومنحت اللجنة الإيطالي أليسيو فورجوني جائزة المتوسط عن أفضل رواية أجنبية.

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