الامارات | #النصف_الحلو.. 5 نصائح لمائدة أنيقة وتلفت الانتباه

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 نصائح لمائدة أنيقة وتلفت الانتباه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 مايو 2021

تنتظر العائلات حلول شهر رمضان المبارك بشوق للتجمع على موائد الإفطار مع الأحبة، ما يجعل من المائدة الأنيقة أفضل تعبيرٍ عن حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وشاهداً على ذكريات مميزةٍ لا تُنسى برفقة الأهل والأصدقاء.

ولا يقلّ تنسيق المائدة بشكل أنيق أهميةً عن الطعام الشهي الذي سيتم تقديمه. وبما أنّ جميع الموائد تشتمل على الأواني الفخارية والزجاجية وأدوات الطعام والأدوات الفضية وأغطية الكتان، فإنّ الأناقة تبرز في التفاصيل الصغيرة التي يجب الانتباه إليها. وغالباً ما يُفضّل وجود فكرةٍ عامة لإعداد المائدة، يتمّ تنسيقها مع ديكور الغرفة، وهنا تقدم كيت انستون، مصممة الديكورات الداخلية من «بلش إنترناشيونال»، بعض النصائح لتنسيق المائدة:

الفكرة العامة

أحرص دوماً على تنسيق المائدة وفق فكرةٍ معينة وخياراتٍ محددة من الألوان. فعند إعداد مائدةٍ فاخرة مثلاً، أميل إلى اختيار تدرجات مختلفة للونٍ واحد مع قطعٍ معدنية مثل الذهب والفضة وباقاتٍ من الزهور البيضاء. وينبغي أن تكون الأزهار إما على ارتفاعٍ منخفض أو ذات ساق رفيعة وطويلة ليتمكن الضيوف من رؤية بعضهم بعضاً.

الإضاءة

من الضروري استخدام الشموع على الطاولة، لما تضفيه من تأثيرٍ مميز عند انعكاس الأضواء على الأسطح المعدنية وتراقص ظلالها على المائدة.

التفاصيل المميّزة

تضفي المناديل البيضاء النظيفة على الطاولة مظهراً مرتباً وأنيقاً، وتفسح حلقات المناديل وحوامل بطاقات أماكن الجلوس المجال للإبداع عند اختيارها. فعند تنسيق طاولة فاخرة، أختار حلقات الفضة المعتقة والملمّعة للمناديل، وأفضّل بطاقات توزيع أماكن الجلوس المكتوبة بخط اليد باستخدام قلم الحبر الأسود.

الأزهار

أحب تزيين الطاولة بالزهور الموسمية أو حتى الأعشاب المحفوظة في أصيص، ولا أفضل استخدام لونٍ واحد، بل أستعين بمجموعةٍ من ألوان الباستيل. أما عند تنسيق الطاولات في الهواء الطلق، فأترك العنان لخيالي وأمزج بين الألوان والأنماط المختلفة من الأواني الخزفية والزجاجية والمناديل الملونة. ولو كانت المائدة قرب الشاطئ مثلاً، فيمكن استخدام الأصداف كحوامل لبطاقات الجلوس والاستعانة بشرائط معقودة كحلقاتٍ للمناديل، أو وضع شموع صغيرة عند غروب الشمس لإضفاء أجواءٍ ساحرة على الطاولة.

الهواء الطلق

أفضّلُ تناول الطعام في الهواء الطلق عندما يكون الطقس لطيفاً في المساء والاستمتاع بتجربةٍ مريحةٍ وعفوية، لذا أحرص على تنسيق مائدةٍ مميزة غنية بالألوان تحاكي الأجواء الرحبة بعيداً عن تقييد الديكورات الداخلية في المنزل.

ولاشكّ أن الجهد الذي ستبذلونه في ترتيب المائدة سيُثري الأجواء العائلية، ويرسم البسمة وعلامات الامتنان على وجوه الأحبة.

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