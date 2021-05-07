الامارات | درجات البيج تغزو ألوان الحمامات في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن درجات البيج تغزو ألوان الحمامات في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبير الأثاث والديكور الألماني، فرانك راينهارت، إن درجات البيج تغزو الحمام في 2021، لتضفي عليه لمسة هدوء وراحة تستلهم الطبيعة. وأوضح راينهارت أن الحمام يزدان هذا العام بدرجات الرمل والبوص والبلوط والكتان، مشيراً إلى أنه يتم تنسيق درجات البيج مع البني أو التركواز أو الأبيض أو الأحمر الناعم.

وأردف راينهارت أنه يمكن أيضاً تزيين أحد جدران الحمام بورق حائط، ليضفي لمسة تفرد وتميز على الحمام، لافتاً إلى أن الصنابير تطل هذا العام بألوان مطفأة كالأسود المطفأ أو البرونزي.

وبالنسبة لأثاث الحمام، أوضح راينهارت أنه يحتفظ بمظهر الخشب الطبيعي، بينما يضفي الزجاج الملون أو المعادن المتلألئة بالألوان الميتالك كالذهبي والفضي والنحاسي لمسة جاذبية عليه.

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