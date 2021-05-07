الامارات | أين تذهب..مطعم النافورة: 3 أطباق مع عروض الساعة السعيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب..مطعم النافورة: 3 أطباق مع عروض الساعة السعيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 مايو 2021

كشف مطعم النافورة، الحائز جوائز عدة في جميرا أبراج الإمارات، عن إطلاق باقة من عروض الإفطار المميزة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقدم المطعم الشهير بأطباقه اللبنانية الأصيلة قائمة إفطار تقليدية من ثلاثة أطباق مع محطات الطهو الحية وكمية غير محدودة من المشروبات الرمضانية بكلفة 175 درهماً للشخص الواحد.

ويحلو ختام وجبة الإفطار المستوحاة من نكهات بلاد الشام مع عرض الساعة السعيدة بعد الإفطار، والذي يتيح مجموعة من العروض المميزة على الشيشة والمقبلات والموكتيلات طيلة شهر رمضان المبارك.

كما تتوافر قائمة المازة بعد الإفطار بسعر 25 درهماً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً، حيث تشمل أبرز الخيارات طبق الحمّص الشهير بالمطعم ورقائق الجبنة المقلية الذهبية والفتّوش المحضّر على الطريقة التقليدية، مع تشكيلة الموكتيلات مقابل 25 درهماً.

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