لايف ستايل

طريقة عمل البفتيك.. حضريه على الإفطار بخطوات سهلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

11:30 م | الخميس 06 مايو 2021

البفتيك

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل البفتيك، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة  «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه من الخارج أو من المطاعم.

مقادير عمل البفتيك

لحم شرائح 

طماطم 

ثوم 

زعتر 

بصل 

275f79163a.jpg

زبدة 

دقيق 

ملح 

فلفل أسود 

أرز 

طريقة عمل البفتيك

تبلي شرائح اللحم بعد فردها بالملح والفلفل والدقيق، ثم ضعي زبدة في طاسة ساخنة على النار مع قليل من الزيت.

ضعي شرائح اللحم في الطاسة ثم ضعي زبدة مع بصل وثوم مفروم حتى يحمر في طاسة أخرى.

افرمي الطماطم بعد تقشيرها وضيفيها حتى تتسبك على النار ثم ضعي قطع البفتيك في الصلصة واتركيها لتغلي.

انقليها في صينية فرن وادخليها فرن ساخن حتى تكمل نضجها ثم قدميها مع أرز أبيض.

 

a88829db0b.jpg

طريقة عمل البفتيك بالمشروم

وتوجد وصفة أخرى عرضها أيضًا الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف»، وهي طريقة عمل البفتيك بالمشروم، ويمكن إضافة المشروم للبفتيك في وجبة غنية.

مقادير عمل البفتيك بالمشروم

لحم فيليه 

مشروم 

بصل 

كريمة لباني

ثوم 

دقيق 

زعتر

ملح 

فلفل أسود 

توابل 

زيت عباد الشمس 

خضار سوتيه 

للتقديم أرز  للتقديم

7faae08cf0.jpg

طريقة تحضير بفتيك بالمشروم

افرمى بصل و ثوم وزعتر وملح وفلفل وتوابل حسب الرغبة

تبلي اللحمة بالخليط جيدا ثم عفريها في الدقيق من الجانبين

ضعي الزيت في طاسة ساخنة ثم شوحي اللحمة من الجانبين ثم ارفعيها جانبا.

قطعى المشروم وضيفيها مكان اللحمة ثم ضيفى إليه الكريمة اللباني.

dc2cc54c98.jpg

ضيفى إليه زعتر مرة أخرى و ثوم وملح وفلفل وقلبي حتى يتجانس الصوص.

ضعي اللحمة مرة أخرى إلى الصوص واتركيها حتى تكتمل النضج.

ارفعي اللحم وقدميها مع الخضار والأرز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا