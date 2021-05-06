طريقة عمل البفتيك.. حضريه على الإفطار بخطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل البفتيك، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة لشرائه من الخارج أو من المطاعم.

مقادير عمل البفتيك

لحم شرائح

طماطم

ثوم

زعتر

بصل

زبدة

دقيق

ملح

فلفل أسود

أرز

طريقة عمل البفتيك

تبلي شرائح اللحم بعد فردها بالملح والفلفل والدقيق، ثم ضعي زبدة في طاسة ساخنة على النار مع قليل من الزيت.

ضعي شرائح اللحم في الطاسة ثم ضعي زبدة مع بصل وثوم مفروم حتى يحمر في طاسة أخرى.

افرمي الطماطم بعد تقشيرها وضيفيها حتى تتسبك على النار ثم ضعي قطع البفتيك في الصلصة واتركيها لتغلي.

انقليها في صينية فرن وادخليها فرن ساخن حتى تكمل نضجها ثم قدميها مع أرز أبيض.

طريقة عمل البفتيك بالمشروم

وتوجد وصفة أخرى عرضها أيضًا الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف»، وهي طريقة عمل البفتيك بالمشروم، ويمكن إضافة المشروم للبفتيك في وجبة غنية.

مقادير عمل البفتيك بالمشروم

لحم فيليه

مشروم

بصل

كريمة لباني

ثوم

دقيق

زعتر

ملح

فلفل أسود

توابل

زيت عباد الشمس

خضار سوتيه

للتقديم أرز للتقديم

طريقة تحضير بفتيك بالمشروم

افرمى بصل و ثوم وزعتر وملح وفلفل وتوابل حسب الرغبة

تبلي اللحمة بالخليط جيدا ثم عفريها في الدقيق من الجانبين

ضعي الزيت في طاسة ساخنة ثم شوحي اللحمة من الجانبين ثم ارفعيها جانبا.

قطعى المشروم وضيفيها مكان اللحمة ثم ضيفى إليه الكريمة اللباني.

ضيفى إليه زعتر مرة أخرى و ثوم وملح وفلفل وقلبي حتى يتجانس الصوص.

ضعي اللحمة مرة أخرى إلى الصوص واتركيها حتى تكتمل النضج.

ارفعي اللحم وقدميها مع الخضار والأرز.