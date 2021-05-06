نهلة سلامة ترد على سؤال «مين المخرج اللي نفسك تتجوزيه؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نهلة سلامة، ضيفة على الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي في حلقة اليوم من برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»، إذ سألتها مقدمة البرنامج عن المخرج الذي تختاره للزواج منه، بشرط أن يكون من مخرجي الجيل الخالي.

وقالت «نهلة» ممازحة: «أتجوز محمد سامي بقى عشان أعمل أدوار جامدة»، واستدركت حديثها، موضحة: «لكن هو صديقي وأخي ومي عمر حبيبتي، أنا بتكلم فنيا مش حقيقي».

وحول شائعة زواجها من المطرب محمد فؤاد، ردت: «شائعة، لما بشتغل مع مخرج أو منتج أو البطل بيقولوا إني متجوزاه».

وعن علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، قال: «مقاليش إنه عاوز يتجوزني، الجواز قسمة ونصيب، كان ممكن أتجوزه بس اتجوزت محمد خان، وأحمد كان متحمس ليّ ولفني وكان دايما يقول كلام حلو عليّا، وكان بيقول إني عفريتة وإني تركيبة من يسرا ونادية الجندي ونبيلة عبيد».

وفي نفس الحلقة، أشارت إلى أنها تزوجت من قبل ما يقارب الـ4 مرات، نافيةً ما قاله «شيخ الحارة» عن زيجتها التي جرت سرا: «انا أتجوزت 48 ساعة فقط لأني اخترت غلط، ومبحبش أتجوز حد أصغر مني، وقعدت 15 سنة وأكثر مش متجوزه».

وأوضحت أنها لم تعترض قط على وجود قبلات في الأعمال الفنية التي ظهرت فيها، وذلك لارتباطها بعقود العمل مع المنتجين بعدما توافق على قصة العمل الفني، لافتةً إلى أنها أثناء حضورها معرض القاهرة السينمائي أخطأت وجلست على كرسي أحد الفنانين، وعندما حضر طلب منها القيام من على الكرسي.