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طريقة عمل «الدونات» بأكثر من طريقة.. مقلية أو في الفرن

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

11:05 م | الخميس 06 مايو 2021

الدوناتس

تعتبر طريقة عمل الدونات سهلة وسريعة، وهي من أشهر أنواع الحلويات الغربية اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، لمذاقها الرائع وطرق تحضيرها السهلة، ولأنها من الأكلات الخفيفة على المعدة كما يفضلها الصغار والكبار.

ونتعرف فيما يلي على طريقة تحضير الدونات بجميع أنواعها، المقلية وطريقة عمل الدونات في الفرن بأحلى مذاق:

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طريقة عمل الدونات المقلية

المقادير المستخدمة في طريقة تحضير الدونات المقلية

زيت للقلي.

كوبان ونص من الدقيق.

ثلاثة ملاعق سكر كبيرة.

60 جراما من الزبدة.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعة بيكنج بودر كبيرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

وضع القليل من الملح.

بيضة واحدة.  

 

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طريقة عمل الدونات

 

 يخلط السكر مع الزبدة ويضاف إليهما اللبن بعد خفقه.

تضاف الخميرة وكمية من الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض.

يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

لمدة ساعة على الأقل يتم ترك العجينة حتى ترتاح في مكان دافئ.

يتم رش شيء مسطح بالدقيق ثم فرد العجينة وتقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

قومي برص الدونات في صينية ثم اتركيها حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.

وضعها واحدة تلو الأخرى في كمية من الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.

نرش السكر البودرة على الدونات وتقدم بالهناء والشفاء.

 

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طريقة عمل الدونات في الفرن

المقادير:

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لبن للعجن.

2 بيضة.

رشة ملح.   

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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