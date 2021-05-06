نسرين أمين عن صورها المثيرة على إنستجرام: مش هعملها تاني لو الناس مش قابلاها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعرض برنامج «لحظات جريئة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، رأي عدد من المشاهير بشأن مفهوم الحرية، إذ قال الفنان القدير صلاح عبدالله إنه يتعامل مع الحرية بمعنى إيجابي، أي البوح برأيه بكل احترام وأدب دون أن يحجر عليه شخص: «ألبس اللى يعجبني دون إيذاء الآخرين.. مصر وسطية وهو أفضل ما فيها».

وقال الفنان إدوارد: «كل واحد حر في اللي بيعمله، ولما ينزل صورة زيادة عن اللزوم يتحمل نتيجة رد الفعل»، ولفتت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إلى أنه من حق أي شخص ارتداء ما يريده دون إيذاء أبصار الآخرين: «مينفعش يكون ملفت بدرجة تخلي الناس كلها تبص عليه.. ممكن أكون بلبس عريان في سواريهات وقصير لكن ليّ حدود، وأرفض الظهور بالمايوه في أي فيلم دلوقتي لأن حياتي الشخصية غير شغلي، ولو لبسته في حياتي الشخصية هتبقى ناس معينة هتشوف ده، ليه يبقى على نطاق أوسع والعالم كله يشوفه؟! وبعدين أنا رايحة عشان أعوم مش أفرج الناس، ولما ألبسه في عمل يبقى أقصد إني أفرجهم عليه».

وعلقت الفنانة نسرين أمين على صورها المثيرة للجدل التي تشاركها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «مندمتش على صوري، لكن لو الناس مش متقبلاها وشايفين إنها تخدش حياءهم مش هعملها تاني، ولو عاوزة إن الصورة تركب التريند كنت عملتها تاني».

وأضافت: «في مجتمع أصحابي وأقاربي بنلبس اللبس ده على البحر، وتصورت إنها صورة طبيعية، واللبس اللي كنت لابساه مكانش عريان».