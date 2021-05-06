نهلة سلامة: عمري ما اتجوزت في السر.. وقعدت 15 سنة من غير راجل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تزوجت من قبل ما يقارب الـ4 مرات، نافيةً ما قاله «شيخ الحارة» عن زواجها سرا: «أنا اتجوزت 48 ساعة فقط لأني اخترت غلط، ومبحبش أتجوز حد أصغر مني، وقعدت 15 سنة وأكتر مش متجوزة».

وأضافت «سلامة»، خلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرج إيناس الدغيدي، على فضائية «القاهرة والناس»، أنها لم تتزوج من قبل بالفنان أحمد زكي، ولكنه كان أحد أكبر الفنانين المؤيدين لها في مسيرتها الفنية: «كان داعم دائما ليا، وفي لقطة البوسة بينا في أحد الأفلام زوجي محمد خان اتضايق وساب التصوير ومساعده هو اللي صور».

وأوضحت أنها لم تعترض قط على وجود قبلات في الأعمال الفنية التي ظهرت فيها، وذلك لارتباطها بعقود العمل مع المنتجين بعدما توافق على قصة العمل الفني، لافتةً إلى أنها أثناء حضورها مهرجان القاهرة السينمائي أخطأت وجلست على كرسي أحد الفنانين، وعندما حضر طلب منها القيام من مكانها.

وأكدت أن الموقف الذي جمعها بالفنانة نبيلة عبيد وحينها نهرتها الأخيرة وقالت لها: «روحي اتعلمي التمثيل»، جاء بسبب انجذابها في السياق الدرامي للعمل، ما أدى إلى ارتفاع الأدرينالين الخاص بها أثناء التمثيل: «أنا بيج فان ليها وعائلتي ومش زعلانة منها»