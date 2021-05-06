شيرين عبدالوهاب تمازح معجبة طلبت أغنية لنانسي عجرم: ياختي مش بتاعتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من إحدى حفلات الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي تمازح معجبة طلبت منها غناء أغنية للفنانة نانسي عجرم.

وظهر خلال مقطع الفيديو طلب المعجبة غناء أغنية «أنا مصري» لترد عليها الفنانة شيرين عبدالوهاب مازحة: «أنا مصري وأبويا مصري بتاعة نانسي عجرم ياختي.. ياختي أنا بتاعة مشربتش من نيلها.. وإزاي تتلخبطي بيني وبين نانسي عجرم.. هي بيضا وأنا سمرا».

ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، اعتادت الغياب عن جمهور «السوشيال ميديا» لفترات طويلة، وكان أحدث ظهور لها مع طبيب الأسنان الشهير «نور»، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت «شيرين» في الصورة دون مكياج.

وتفاعل معها متابعو شيرين في خاصية التعليقات، «يا ريت ترجعي تاني عاوزين نشوفك.. وحشتيني أوي بجد ونفسي أشوفك.. أخيرا ظهرت ست الكل شيرين عبدالوهاب.. أنت محظوظ والله».

وقبل عدة أشهر، تحدث الفنان أحمد سعد لأول مرة عن حقيقة «الخناقة» التي نشبت بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، في الشارع وعن تدخله للصلح بينهما، تلك الأخبار التي لاحقتهما الفترة الأخيرة.

وأوضح «سعد» خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها «صبايا الخير»، أنه توجد علاقة طيبة تجمعه بكل من شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «عمري ما شفتهم بيتخانقوا».

وتابع «سعد» متعجبا من تلك الشائعات: «أنا كده كده بتشتم 3 أيام في الأسبوع ومواظب عليهم.. لكن فيه إشاعات كثيرة.. أتجنبها ولا أهتم بها»، وأوضح أنه تحدث بالفعل مع الثنائي بعد تداول هذه الشائعات ليفهم حقيقة الموقف، مشيرا إلى أنه فوجئ باتصال وصفه بـ«الهستيري» من الصحفيين في لمعرفة ما نشر حول الخناقة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «قريت الخبر ومكنتش على علم حاجة.. ومحصلش إني ادخلت في خناقة بينهم في الشارع أو كنت السبب في الصلح بينهم».