مايان السيد تكشف عن تعرضها للتحرش من قبل: شجعت البنات تتكلم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد عن تعرضها لواقعة تحرش منذ فترة، وأنها نشرت حينها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحدثت من خلاله عن الواقعة وترويها لمتابعيها، وحاولت بعد ذلك حذفه لكنها أبقت عليه لتشجيع الفتيات للحديث عن تلك التجربة ومواجهتها.

وذكرت الفنانة الشابة خلال لقائها في برنامج «تفاعلكم» أنها هدفت في نشر الفيديو لمساندة وتشجيع الفتيات اللائي تعرضن للتحرش أو الاغتصاب في الحديث عن ذلك، ولأنها تلقت ردود فعل إيجابية من أصدقائها ومتابعيها جعلتها لم تمسح الفيديو.

وتابعت «السيد» حديثها أيضًا عن مشاركة متابعيها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن قضايا المرأة والمشاركة بأنشطتها المختلفة.

وتشارك «السيد» بثلاثة أعمال درامية في الموسم الرمضاني الحالي، وهو ما عبرت عنه بفرحتها وسعادتها في ذلك، وعن مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن» رحبت الفنانة الشابة بعملها مع الفنانة منى زكي لأنها تحبها كثيرًا، كما أنها فرحة بردود الأفعال على المسلسل.

واختتمت الفنانة الشابة حديثها عن أعمال القادمة وأنها انتهت بالفعل من تصوير مشاهدها في فيلم «محكمة» ويناقش عدد من القضايا الهامة.

مايان السيد تشارك بـ3 أعمال في رمضان 2021

ويذكر أن الفنانة الشابة مايان السيد، تشارك في 3 أعمال رمضانية وهم مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا وتألقت في تجسيد دور الفتاة «نور»، وأيضًا مع الفنانة منى زكي في مسلسل «لعبة نيوتن»، ومع الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري في مسلسل «هجمة مرتدة».