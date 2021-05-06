ندى رحمي: شعري راح بعد ما خسيت.. ومحدش بيسأل عليا من الوسط «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كواليس وأسرار من واقع الحياة الشخصية والعملية، روتها الفنانة والإعلامية ندى رحمي، التي تعرضت قبل يومين لسيل من الانتقادات والسخرية من قبل البعض، سواء كان من خلال بعض الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «إنستجرام»، وعبر خاصية التعليقات، تحدثت عنها باستفاضة وقصة خضوعها لعملية تكميم للمعدة.

«بقالي سنة ونصف مش شغالة ومحدش بيسأل عليا من الوسط الفني ولا المذيعات»، بهذه العبارة بدأت الفنانة والإعلامية ندى رحمي، حديثها لـ«الوطن»، إذ قالت: «بقالي كتير قاعدة في البيت ومتعرضش عليا شغل غير حاجات بسيطة لا تليق بي، على المستوى المادي والمهني، كلهم عايزين يعملوا بروباجندا ودعاية بعد ما خسيت».

ندى: محدش بيكلمني..وقربت من ربنا أكتر

وتابعت ندى رحمي، خلال حديثها: «محدش بيرفع سماعة تليفون عليا من الوسط ولا من البرنامج اللي كنت شغالة فيه، ولا حتى المذيعات».

شعري راح بعد ما خسيت.. بدأت أنام من غير كوابيس

دخلت الفنانة في حالة نفسية سيئة خلال تلك الفترة التي مكثت بها في منزلها، والتي حاولت الخروج منها بالتقرب أكثر إلى الله، مضيفةً: «شعري راح وفقدت جزء كبير منه، علاقتي بربنا زادت الفترة دي، علاقة روحانية واهتميت بصحتى وبروح جيم كل يوم وبدأت أنام من غير كوابيس».

معلومات عن ندى رحمي

وندى رحمي، هي ممثلة مصرية شاركت في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وعدد من المسرحيات، كما شاركت في تقديم برنامج التوك شو «نفسنة»، عبر شاشة القاهرة والناس.

وكانت خضعت منذ أشهر لإجراء عملية تكميم المعدة، والتزمت بعدها باتباع نظام غذائي للحفاظ على وزنها، وفاجأت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشرها صورة جديدة، بعد فقدانها للكثير من وزنها، معبرة عن سعادتها البالغة لذلك.

وظهرت ندى رحمي، خلال الصورة أثناء حمل ابن خالها لها على ظهره، مرفقة تعليقًا: «الحدث الأهم في حياتي من يوم ما خسيت، أنا بقيت بتشال بإيد واحدة يا جماعة، أقدم لكم التنين محمد ابن خالي».