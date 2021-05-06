طريقة عمل أرز معمر حادق.. بأكثر من وصفة حضريها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل أرز معمر حادق، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل أرز معمر حادق

3 أكواب أرز

3 أكواب لبن

كوب ونصف ماء

2 ملعقة كبيرة سمنة

ملح

¼ كيلو قشطة بلدى

طريقة عمل أرز معمر حادق

يخلط اللبن والماء والقشطة والسمنة والملح على النار

يترك الخليط ليغلي

يضاف خليط اللبن إلى الأرز في طاجن

يوضع طاجن الأرز في الفرن حتى تمام النضج

أرز معمر حادق بالدجاج

وعرضت الشيف نورا السادات طريقة عمل أرز معمر حادق بالدجاج، وذلك من خلال برنامجها «عمايل إيديا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره من خلال الخطوات التالية.

مقادير عمل أرز معمر بالدجاج

أرز مصري 3 أكواب

2 لبن

2 كريمة

شوربة

صدور دجاج مخلي مسلوق

ثوم

بقدونس

كزبرة

كمون

بابريكا

قشطة

زبدة

طريقة عمل أرز معمر بالدجاج

تقطع صدور الدجاج وتشوح في زبدة وتتبل بملح وفلفل وكزبرة وكمون وبابريكا

يخلط الأرز والدجاج وزبدة في طاجن وتغطى باللبن والكريمة والشوربة ثم تغطى بالقشطة على الوجه ويغطى بورق الفويل

ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم بالهنا

طاجن الأرز المعمر بالحمام

عرضت الشيف غادة التلي طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالحمام، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير طاجن الأرز المعمر بالحمام

حمام مسلوق

3 أكواب أرز

4 أكواب لبن

كوب شوربة سلق الحمام

كوب كريمة

كوب قشطه طازجة

ملح

فلفل

رشه بهارات

4 ملاعق كبيرة سمنة

بقدونس

طريقة تحضير طاجن الأرز المعمر بالحمام

اخلطي ملعقتين من السمنة مع الارز ثم تبليه بالملح والفلفل والبهارات

سخني اللبن والكريمة والشوربة على النار ثم ضيفي ملعقتين من السمنة وقلبيهم حتى تذوب السمنة

ضعي الحمام المسلوق داخل برام الارز ثم ضيفي خليط اللبن بالكريمة

ادخليه الفرن حتى تمام النضج وزينيه بورق البقدونس