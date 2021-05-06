طريقة عمل الباستا فلورا.. وصفة سهلة حضريها في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل الباستا فلورا، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل الباستا فلورا

3 أكواب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب زبدة

كوب سكر بودره

ملعقة صغيرة بشر برتقال

3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب مربى مشمش

طريقة عمل الباستا فلورا

اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر والملح

إخلطى السكر البودرة مع الزبدة فى العجان

ضيفى البيض وبشر البرتقال و الفانيليا

ضيفى خليط الدقيق لخليط البيض والزبدة وقلبى

إفردى العجينة فى صينية وأضيفى على الوجه مربى المشمش

شكلى جزء من العجينة على شكل حبل وأعملى بها أشكال على وجه الصينية

أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها

الباستا فلورا من وصفات الشيف سالي فؤاد

بينما عرضت أيضًا الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل الباستا فلور وذلك من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكنك معرفة خطوات تحضيرها من خلال الخطوات التالية.

مقادير عمل الباستا فلورا

نصف كيلو دقيق أبيض

ربع كيلو زبدة

ثمن كيلو سكر بودرة

2 بيضة فانيليا

دقيق للفرد

نصف كيلو مربى فراولة

ملح

زيت

طريقة تحضير الباستا فلورا

يضرب الزبدة مع السكر جيدا بالمضرب الكهربائى ثم يضاف البيض وملح و فانيليا ثم الدقيق

نرش القالب بزيت و دقيق ثم يعجن و يفرد فى القالب و يزين بالمربى وباقى العجين يدخل الفرن على 180

الباستا فلورا من الشيف أميرة شنب

تعرفي على خطوات طريقة عمل الباستا فلورا من وصفات الشيف أميرة شنب.

مقادير عمل باستا فلورا

375 جرام زبدة

500 جرام دقيق

1 بيضة

1 باكيت بيكنج باودر

2 ملعقة صغيرة فانليا

سكر بودرة

75 جرام عسل أبيض

للحشو برطمان كبير مربى فراولة

للتقديم

نعناع

سكر بودرة

طريقة تحضير باستا فلورا

قومى بخلط الدقيق مع الزبدة تدريجيا

ضيفى البيكنج باودر والفانيليا مع السكر وتضرب مرة أخرى فى الكبة

ضيفى البيض ثم العسل واستمري في العجن

قومى بلم العجينة يدويا ثم تترك لترتاح فى الثلاجة وترفع لتشكل فى القوالب

وتخرم وتدخل الفرن لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم ترفع

ثم تحشي بالمربي ويوضع الوجة ثم تدخل الفرن مرة أخرى لمدة 15 إلى 20 دقيقة وتقدم مع السكر البودرة والنعناع بالهنا