مشردة في شوارع شبرا.. «أوكا» عاشت 10 سنين وسط القمامة: كلهم اتخلوا عني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط أكوام القمامة في منطقة التوفيقية بشبرا بالقاهرة، عاشت «أوكا» قرابة الـ10 سنوات، نهشتها كلاب الشوارع، وتغذت الحشرات عليها، حتى إنها لم تسلم من الاعتداءات والانتهاكات الجسدية، أُهدرت صحتها، وتحطمت أحلامها.

بلا مأموى، بلا طعام أو حتى ملابس، بمظهر غير مهندم، وسلوكيات مأساوية، مكثت الفتاة بين أكياس «القمامة» 10 سنوات من عمرها، لم تستطع التحكم في تصرفاتها، أو حتى سلوكياتها، حتى باتت تودع عالمنا بالبطيء بسبب المعاناة التي تعرضت لها، وسوء حالتها النفسية والصحية، قبل أن تمد لها يد العون.

مؤسسة تنقذ الفتاة من المجهول.. 6 سنين حياة كريمة

وفقًا لما ذكره محمود وحيد، المسؤول عن مؤسسة «نعم لإنقاذ إنسان» والمُتكفلة برعاية الفتاة، أكد أن المؤسسة عُثرت عليها منذ 6 سنوات، بعدما قضت 10 سنوات في الشارع بين أكوام القمامة.

يقول «وحيد» إنهم من أطلقوا عليها هذا الاسم «أوكا»، خاصة أن الفتاة تُعاني من نقص في القدرات العقلية، فضلًا عن إنها لم تتذكر الأحداث، ولم تستطيع سرد قصتها بشكل كامل.

«لاقيناها في التوفيقية بشبرا، من 6 سنين، وقتها ضمناها للمؤسسة ترعاها كانت في حالة صعبة جدًا، ولا قادرة تحكي ولا تتكلم، ولا فاكرة غير إن الكل سابها، واترمت في الشارع»، وفقا لـ «وحيد».

وتابع خلال حديثه لـ «هن»: «كانت عايشة طول السنين دي في الزبالة، من غير حمام ولا سرير ولا اكل نضيف ولا لبس نضيف ولا أي حاجة، بقت متعايشة ومندمجة مع الشارع واللي فيه، واتعرضت لانتهاكات واعتداءات جسدية».

أوكا حالها اتبدل: حياتها اتغيرت

صورة حديثة للفتاة، باتت فيها بملابس مهندمة، وحجاب بسيط، وإطلالة هادئة، وهي تعيش حياتها داخل المؤسسة، بعد رعايتها لـ 6 سنوات: «عملنالها تعديل سلوك من تعاطي السجاير وتعديل سلوكيات تم اكتسابها من الشارع، البنت فعلًا بريئة زي الأطفال وطيبة لكن الشارع غير حياتها قبل ما تتنقذ».

يتحدث عن مدى المعاناة التي واجهتها وكيف واجهت مصيرها بمفردها دون رعاية أو سؤال من غريب أو قريب، «بتقول إنها من بشتيل، لكن مكانش حد بيحبها وكلهم تخلوا عنها وسابوها في الشارع».