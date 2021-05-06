موديلات فساتين بيضاء مريحة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 07:34 مساءً - يجب ألا تتخلى السيدة عن الفساتين البيضاء المريحة لـ صيف 2021؛ لأنها من صيحات الموضة البارزة والمشرقة التي تضمن إطلالة أنيقة، لافتة، وحيوية.

قصّات وتصاميم

ماكس مارا Max Mara

برزت قصّات وتصاميم فساتين بيضاء تناسب مختلف أذواق السيدات، فظهر منها الطويل الذي لا يحدّد مفاتن الجسم، بالإضافة إلى القصّات المريحة التي تصل إلى الأسفل، لذلك لِمَ لا تلجئين إلى جعل اختياراتكِ أكثر عصرية مع التألّق بهذه الموضة؟

دانيللا غرغيس Daniela gregis

اختاري فستاناً أبيضَ بشكل فضفاض على الأكمام مع الشراريب العصرية، التي تجعل إطلالاتكِ متجدّدة وخارجة عن المألوف، كما بإمكانكِ انتقاء موديلات فساتين بيضاء محتشمة ومحدّدة من ناحية الخصر، مع نقشات الورود المفرغة على طول التصميم، إلى جانب الأكمام النصفية التي تضمن لكِ أناقة يومية مريحة ولافتة.

فيفيان هو Vivienne hu

من أجمل موديلات الفساتين البيضاء تلك الشبابية التي تتّسع من الأسفل بطبقات الكشكش والخطوط المقلّمة والمضلّعة التي تبرز بنقشات حيوية، بالإضافة إلى تلك المحتشمة مع التصميم الذي يتسع من الخصر بشكل واسع، مع تفاصيل أقمشة التويد الطويلة؛ لتكون إطلالتك بسيطة ومتألّقة.

بربري Burberry

لا شكّ أن اختياركِ سيكون صائباً أيضاً في حال ارتديتِ تصميماً يصل إلى حدود الركبة بأقمشة البليسيه ذات الثنيات العريضة، على أن تنسّقي معه حذاءً برونزياً ذا كعب مريح، وإذا أردتِ اختيار موديلات لافتة للنظر، توجّهي فوراً إلى تصاميم الساتان المريحة مع قصّة الأكتاف الجامدة وموضة الكشكش النافر والمترابط مع الأكمام الضخمة؛ لترافق إطلالاتكِ النهارية.

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طرق عصرية مختلفة

بورا اكسو Bora Aksu

عادت دور الأزياء في مجموعات 2021 إلى التصاميم الأساسية؛ مثل الفساتين البيضاء المصنوعة من القطن والحرير، وقد تمّ استلهام هذه الصيحة من البقاء في المنزل والحاجة إلى ملابس مريحة، خصوصاً بعدما فرض فيروس كورونا المكوث في البيت، من هنا تمّ إعادة ابتكار هذا الفستان التقليدي وتقديمه بطرق عصرية مختلفة يمكن اعتماده في المناسبات الكاجوال.

ماريو ديس Mario dice

إذا كنتِ من محبّات الدانتيل، ما عليكِ إلا أن تستوحي فستاناً أبيض مريحاً وتنسّقيه مع حذاء باللون البيج وإكسسوارات ذهبية اللون لإطلالة عصرية، وإذا كنتِ من عاشقات التجدّد ولفت الأنظار والانتباه، انتقي فستاناً أبيض، وأضيفي إليه حزاماً رفيعاً لتحديد الخصر، فهذه الإطلالة تليق بالمناسبات الكاجوال وتحديداً النهارية منها.

ألبرتا فيريتي Alberta ferretti

وأخيراً، ننصحكِ باعتماد فستان يتّسم بالطيات الناعمة من الأسفل؛ حتى تكون إطلالتكِ أكثر من رائعة، خاصة إذا نسقتِ معه أقراطاً كبيرة باللون الذهبي، أو مجوهرات من اللؤلؤ، وحذاء وحقيبة كلاتش باللون النيود؛ لإبراز جمالكِ الفاتن.

بوس Boss

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