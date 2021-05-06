جلابيات رمضانية باللون الأصفر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 07:34 مساءً - اللون الأصفر من أكثر الألوان رواجاً في خطوط الموضة لهذا العام، ومع اقتراب فصل الصيف، وفي موسم الأزياء الرمضانية، نرصد لك عدة موديلات للجلابيات الرمضانية باللون الأصفر من وحي مدونات الموضة والنجمات العربيات، لأفكار تمنحك إطلالة مفعمة بالحيوية، وتُبْرِزُ شخصيتك المرحة.



فوز الفهد بجلابية وعباية باللون الأصفر

فوز الفهد بجلابية وعباية باللون الأصفر -الصورة من حسابها على الانستغرام





خبيرة التجميل والفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، تُعَدُّ من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه، ولأن الكثيرات من الفتيات يستوحين الكثير من الأفكار من إطلالاتها، فقد رصدنا لكُنَّ إطلالتها الرمضانية بالجلابية الصفراء المصممة بقَصَّة منسدلة وفضفاضة بأسلوب الميدي، مع عباية صفراء مطرزة بالذهبي بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بمجوهرات فاخرة مع حذاء أزرق ناعم.

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شوق الهادي بجلابية صفراء مطرزة

شوق الهادي بجلابية صفراء مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تتمتع الممثلة الكويتية، شوق الهادي، بذوق مميز يليق بالمرأة الخليجية عند اختيار الأزياء وتنسيقها، ومن أبرز إطلالاتها الرمضانية ارتدَتْ جلابية صفراء فضفاضة وطويلة مصممة بأكمام قصيرة ومطرزة بالذهبي في الجزء العلوي من التصميم مع فتحات جانبية من الساق، لتمنحها أناقة لا مثيل لها.

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ديما الشيخلي بالجلابية الصفراء

ديما الشيخلي بالجلابية الصفراء -الصورة من حسابها على الانستغرام



ديما الشيخلي، مدّونة موضة ولايف ستايل عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتمد على صيحات الموضة المناسبة لمظهرها، وتمتلك أسلوباً خاصاً يميزها في انتقاء أزيائها وتنسيقها، ومن أحدث إطلالاتها الرمضانية اختارت جلابية صفراء يومية مصممة بقَصَّة فضفاضة بأزرار في المنتصف، وأكملت مظهرها من الناحية الجمالية بمكياج بدرجات اللون البني وتسريحة مموجة للشعر المنسدل تليق بشعرها الطويل.

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غادة الزدجالي بجلابيات مريحة

غادة الزدجالي بجلابية صفراء - الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ الممثلة العمانية، غادة الزدجالي، للأسلوب المريح والأنيق في أزيائها المختلفة، لا سيما في الجلابيات والأزياء العربية، ومن أبرز إطلالاتها بالجلابية الصفراء ظهرت بجلابية مغربية مصممة بأسلوب ناعم وقَصَّة منسدلة، وأكملتها بحذاء باللون البيج بفصوص عصرية ونظارة ضخمة بالألوان الحيادية، فيما أطلت في اللوك الثاني بجلابية صفراء مطبعة بدرجة داكنة من الأصفر مع حذاء بني مزين بفصوص لخيار يومي مريح وأنيق.

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هدى صلاح بالجلابية الرمضانية

هدى صلاح بالجلابية الرمضانية -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة رمضانية تليق بالمرأة العربية، تأنقت الممثلة التونسية، هدى صلاح، بجلابية صفراء مصممة بقَصَّة منسدلة ومطرزة بأسلوب لامع في الجزء العلوي من التصميم، ونسقتها مع عباية صيفية باللون الأصفر مزينة بتطريزات فضية بأسلوب يليق بالمظهر الرمضاني، وأكملت اللوك بمجوهرات فاخرة.



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