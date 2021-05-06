ريهام سعيد عن تعدد زيجات المرأة: دليل على إنها ست محترمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثارت تصريحات الإعلامية ريهام سعيد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافتها أمس في حلقة برنامج «شيخ الحارة والجريئة» مع الإعلامية إيناس الدغيدي، الذي يتم إذاعته عبر شاشة القاهرة والناس، وكان من أهم تلك التصريحات إعلانها عن رغبتها في التنازل عن المحضر الذي قدمته ضد الفنانة ريم البارودي، بعد أن توسطت بينهما إيناس الدغيدي.

وعقب انتهاء الحلقة، أثار أحد تصريحاتها الجدل بعد أن تداول الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي حديثها عن تعدد الزيجات للمرأة، إذ أنها في البداية رفضت الحديث عن زيجاتها السابقة، مشيرة إلى أنها لا تريد التحدث عن علاقات سابقة احتراما لزوجها الحالي، واستكملت حديثها بأن جميع زيجاتها السابقة كانت رسمية، ولم يكن بها أي من الزيجات العرفية.

ريهام سعيد: تعدد زيجات المرأة يدل على احترامها

وعن تعدد زيجات المرأة، أوضحت الإعلامية ريهام سعيد أن تعدد تلك الزيجات يدل على مدى احترامها، مشيرة إلى أن زواجها يدل على أنها ترفض أي من العلاقات غير الشرعية، وبالرغم من أنها كانت تتزوج بشكل رسمي، إلا أنها تعرضت لانتقادات من المجتمع، الذي يرى أن تعدد زيجات المرأة يعيبها.

ريهام سعيد عن تنازلها عن المحضر ضد ريم البارودي.. مش هتستحمل اللي انا استحملته

وأضحت الإعلامية ريهام سعيد أنها تنوي أن تتنازل عن المحضر المُقدم ضد الفنانة ريم البارودي، بعد أن توسطت بينهما إيناس الدغيدي، مشيرة إلى أنها ستتنازل لأن ريم البارودي لا تستطيع أن تتحمل ما مرت به ريهام سعيد من مشكلات قانونية والتعرض للحبس والاحتجاز.

وأضافت ريهام سعيد أنه وبالرغم من نيتها في التنازل عن المحضر ضدها، إلا أنها لن تستطيع مسامحتها على ما فعلته معها، مشيرة إلى أن تلك المسامحة ستكون قانونيا فقط، ولكنها خصيمتها أمام الله يوم القيامة، وأنها ستنتظر حتى تحصل على حقها منها حينها.