محمد فراج يتحدث عن عصبية زوجته: «بتقولي غور من وشي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل الفنان محمد فرج ضيفا على برنامج «gossips»، والذي يذاع عبر الإنترنت، وتحدث عن سر عدم حلاقته لذقنه لمدة عام كامل، كما تطرق للحديث عن علاقته بزوجته بسنت شوقي، وكيف يتعاملان سويا في البيت.

وقلد محمد فراج زوجته وهي عصبية ملوحا بيديه، مؤكدا أن تلك هي حركتها، وقال فراج عنها، «تزعق جامد وتروح تقولي غور من وووشي»، وأكمل حديثه أن بسنت هي الرأي الأهم بالنسبة له في العمل، حيث يجب أن يتشاور معها قبل أي دور جديد.

وقال «فراج»، إنه في الحب صريح للغاية، ويعترف فورا بكل مشاعره للطرف الآخر، ولا يسمح للغيرة بأن تدخل بينه وبين زوجته، وبالتالي لا يمكن أن تؤثر على استقرار حياته، وعلى الرغم من ذلك فهو عصبي ويمكن أن تتسبب عصبيته في تكسير المنزل.

وغنى فراج لزوجته خلال البرنامج، «بحبك باستمرار بحبك طول العمر، يا أجمل ما في البيض، يا أحلى ما في السمر».

وأجابت بسنت شوقي على عدد من الأسئلة التي وجهت إلى محمد فراج، وكانت معظم الإجابات صحيحة، خاصة فيما يتعلق بعلاقاته، وتفاصيل شخصيته وتعامله مع الناس وأصدقائه، ووصفته بسنت شوقي في الرقص الشعبي بأنه «صوفينار».

الجدير بالذكر أن الفنان محمد فراج يقوم حاليا بتمثيل دور مؤنس، خلال حلقات مسلسل لعبة نيوتن الذي يعرض حاليا على شاشة التليفزيون، ويظهر وهو يحب الفنانة منى زكي التي تقوم بدور هنا في المسلسل، وإطالة ذقن محمد فراج كانت لهذا الدور في المقام الأول، وبسبب مكوثه في المنزل لفترات طويلة دون خروج أو الذهاب للحلاق.