نبوءة مسلسل كوفيد 25 حقيقة.. خبير مناعة يحذر: الفيروسات تخترق العين وتدمر الخلايا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أثار مسلسل يوسف الشريف «كوفيد 25»، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فور انطلاق أولى حلقاته في النصف الثاني من رمضان.

وتسبب مسلسل يوسف الشريف «كوفيد 25» في طرح الكثير من التساؤلات عقب مناقشته لقضية انتشار فيروس جديد من عائلة فيروس كورونا ويحمل اسمًا متطورا منه، ولكن الحلقات تكشف بعد ذلك طرق غريبة ومختلفة في أعراضه وطريقة انتقاله، وهو سبب حيرة للمشاهدين.

وتدور أحداث مسلسل يوسف الشريف، حول وباء جديد ينتقل من خلال العين وينتشر بصورة سريعة جدًا مع تقديم محاكاة للصراعات بين الدول حول تصنيع اللقاح المضاد له.

وفي ثاني حلقات مسلسل يوسف الشريف «كوفيد 25»، اكتشف الدكتور ياسين الذي يجسد شخصية طبيب و«يوتيوبر» أن العدوى تنتقل عن طريق العين، ما أثار حالة من الذعر والقلق بين متابعيه.

خبير مناعة: فيروس كورونا ينتقل عبر العين

الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكد أن العين أصبحت عرضة لفيروس كورونا، ورغم انتقاله من خلالها بشكل ضئيل لكنه محتمل، وهناك رابطة داخل الرأس بين العينين والأنف ومن ذلك القنوات الدمعية التي يمكن أن يتحرك فيها الفيروس.

لماذا يعد انتقال عدوى فيروس كورونا عن طريق العين ضئيل؟

وقال الدكتور مجدي بدران: «تم الكشف عن وجود فيروس الكورونا في عينة مسحات من الدموع والملتحمة من أفراد مصابين بكوفيد19، لكن حتى الآن انتقال العدوى عبر العين أقل شيوعًا، فعندما يقوم الشخص المصاب بحك ولمس العين ثم يقوم بلمس شخصًا آخر أو لمس سطحًا يمكن أن يتسبب ذلك في نقل العدوى لآخرين، حيث ينتقل الفيروس عبر القنوات الدمعية التي تربط العينين بالتجويف الأنفي، وبالتالي تصيب خلايا الجهاز التنفسي.

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وأضاف «بدران» في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن هناك مستقبلات لفيروس الكورونا على الخلايا في الملتحمة والقرنية والشبكية وهذه المستقبلات كان لها دورا في انتقال فيروس «سارس»، لكن تبين حديثاً أن خلايا سطح العين تنتج إنزيم «TMPRSS2» وهو إنزيم يساعد الفيروس على دخول الخلايا.

وكشف خبير المناعة، أن قدرة الارتباط بين مستقبلات الكورونا الموجودة على خلايا العين السطحية وشوكة فيروس كورونا أقل بكثير من تلك الموجودة في أنسجة الرئة، فالرقم الهيدروجيني أو «مقياس الحموضة» لفيروس كورونا يتوافق مع الرقم الهيدروجيني للدموع البشرية مما يسهل العدوى.

وتابع: القطيرات التنفسية التي ينتجها الشخص المصاب تنقل مئات من الفيروسات التنفسية التي تنتقل عن طريق السعال أو العطس أو حتى التحدث في حالة أن مقدمة العين مكشوفة بشكل مباشر، مثل الممرات الأنفية.

وعن العلاقة بين الفيروسات التنفسية والعين، قال إنه من المعروف أن التهاب الملتحمة الفيروسي يظهر مع التهابات الجهاز التنفسي العلوي «نزلات البرد والإنفلونزا»، وقد يكون أحد أعراض فيروس كوفيد.

الفيروسات الغدية البشرية

وأردف أن الفيروسات المعروفة باسم «دى إن إيه» لها 50 نمطًا مصليًا معروفًا مقسمة إلى ستة مجموعات فرعية على الأقل، وترتبط بعض سلالات الفيروسات الغدية بشكل شائع بأمراض الجهاز التنفسي والتي تتراوح من مرض الجهاز التنفسي الخفيف إلى الحاد، ولكنها قادرة أحياناً على التسبب في التهاب القرنية والملتحمة الوبائي وهو مرض شديد العدوى في العين، يمكن أن يتطور إلى التهاب الملتحمة النزفي.

الأعراض الأكثر شيوعا

ما يصل إلى 3% من مرضى كوفيد-19 يمكن أن يصابوا بالتهاب الملتحمة، وبالمقارنة يُصاب 83% إلى 99% من الأشخاص بالحمى و59% إلى 82% من الأشخاص يعانون من السعال.

وتتمثل الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يعاني منها الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـكوفيد-19، هي رهاب الضوء، أو حساسية الضوء 18%، والتهاب العين 16%، وحكة العين 17%، ومن الممكن أن تستمر أعراض العين أقل من أسبوعين، وترتبط هذه الأعراض الثلاثة بشكل شائع بالتهاب الملتحمة.

التهاب الملتحمة

هو التهاب في الغشاء الذي يغطي داخل الجفون والجزء الأبيض من العين، وغالبًا ما يشار إليه بالعين الوردية.

العين الوردية

تعرف العين الوردية أيضًا باسم التهاب الملتحمة، وهي التهاب يصيب النسيج الصافي فوق بياض العين وداخل الجفون. وعادة ما يؤدي إلى احمرار وتورم العينين، وفقط 0.7% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة بالكورونا أصيبوا بالعين الوردية، بينما ظهرت في 3% من الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا شديدة.

حساسية العين

خاصة للضوء «رهاب الضوء» عَرَض هام جداً، تم الإبلاغ عنه في عدة حالات كانت ترفض إشعال المصابيح.

زيادة الدموع

كما يمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة إلى إفراز الدموع والشعور بجفاف وعدم راحة في العين، وعادة لا يتداخل ذلك بشكل كبير مع الإبصار، لكن إذا تأثر الجزء الأمامي من الغشاء الذي يقع أعلى البؤبؤ والقزحية «الجزء الملون من العين»، فقد يكون هناك بعض الضبابية في الرؤية، وتدهور الرؤية من أكثر المضاعفات شيوعاً، والرؤية تقل بسبب تلف الأوعية الدموية.

وقاية العين من فيروس كورونا

1-عدم ملامسة العينين بأيدي متسخة.

2- عند التعامل مع المصابين بكورونا يفضل ارتداء وسائل حماية العين كالنظارات الطبية والنظارات الواقية أو واقيات الوجه.

3- النظارات قد تمنع وصول بعض القطيرات التنفسية للعين عند التعرض لعطس أو سعال من شخص قريب، على الرغم من أن النظارات الطبية ليست مغلقة حول الحواف.

4- في زمن الكورونا، يفضل عدم استخدام العدسات اللاصقة حاليا، وذلك لأن النظارات الطبية تقلل من وصول فيروس كورونا إلى العين من أي عطس أو سعال، ويمكن أن تكون حاجزًا ميكانيكيًا لإبعاد اليدين عن العين، مما يقلل من لمس الفرد عينيه، وبالتالي تقلل فعلاً من وصول فيروس الكورونا للعين.

وسبق أن بينت دراسة صينية نشرت في 17 سبتمبر 2020، أن الذين يرتدون نظارات أقل عرضة للإصابة بـفيروس كورونا المستجد، حوالي 5 مرات، كما بينت دراسة هندية أن خطر الإصابة بكورونا أقل بحوالي 3 مرات عند ارتداء النظارات.

الإنسان يميل إلى لمس الوجه مراراً وتكرارا. سجلت دراسات متعددة أن الفرد ربما يلمس وجهه 16 مرة في الساعة إلى 23 مرة فى الساعة عندما يكون بمفرده. وأن نصف تلك اللمسات تشمل تلامس اليد مع الأغشية المخاطية فى الأنف والعينين والفم، لكن احتمالية تلامس الوجه تقل في الأماكن العامة، مع تكرار لمس الأسطح المحيطة حوالي ثلاث 3 مرات في الساعة.

5- اغسل يديك كثيرًا وابق في المنزل متى استطعت، وإذا خرجت ابتعد مسافة 6 أقدام عن الآخرين وارتدِ كمامة دائماً خارج المنزل، وبما أنه لا يوجد إنسان في العالم يغسل الأيدي 23 مرة في الساعة، ولهذا هناك فرص مرتفعة لوجود فيروس كورونا في أيادي الناس في العالم كله.

6- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع آخرين، خاصة مستحضرات التجميل الخاصة بالعين، والمناشف والوسائد وأغطية الأسرة.

7- اتخاذ التدابير الوقائية في الأماكن العامة ودور العبادة وحمامات السباحة.

انتفاخات العين

تتعدد أسباب انتفاخات العين، وعلاجها ليس صعبا، قد يكون انتفاخ العين نتيجة لالتهاب أو فائض سوائل في الأنسجة الضامة المحيطة بالعينين، وغالبا ما يظهر الانتفاخ في الجفن العلوي والسفلي، وقد يكون انتفاخ العين من أعراض حساسية العين أو التلوث، بالإضافة إلى التهاب العينين، الصدمات والإصابات ايضا قد تؤدي لعينين منتفختين.

تأثير لقاح كورونا على العين

ويعد اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن لا يعالج الكورونا، وإنما يقلل من العدوى، وظهور الأعراض، وتحول العدوى لمرض كوفيد الشديد أو الحرج.