ندى رحمي تروي كواليس تعرضها للتنمر: وزني كان 200 كيلو.. وقالوا على أهلي دون المستوى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا يتجاوز مدته 10 دقائق، ظهرت خلاله الإعلامية والفنانة ندى رحمي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث من خلاله عن التعليقات السلبية التي تلقتها خلال الآونة الأخيرة، والتي وصلت حد التهكم على مظهرها والتدخل في مسار حياتها الشخصية.

كان وزني 200 كيلو واتعرضت للتنمر

تواصلت «الوطن»، مع الإعلامية ندى رحمي، وسردت كواليس مقطع الفيديو، وقالت: «أنا واحدة كنت في يوم من الأيام وزني 200 كيلو، وكانت الناس كارهة ده جدًا، وفي ناس تانية يقولوا البنت القلبوظة بتتشهر بسرعة علشان شبهنا».

العديد من التعليقات السلبية المتهكمة على مظهرها وجسدها تلقتها الإعلامية ندى رحمي، إذ قالت: «سمعت ناس بتقولي انتي شبه البقرة.. بتلاقي بناطيل ازاي على مقاسك، بتنامي على سراير إزاي زينا ولا بتنامي على أسمنت صب».

ربما كانت ندى رحمي، لم يكن لديها متسع من الوقت حتى تتمكن من متابعة التعليقات عبر حساباتها والرسائل التي تتلقاها، مضيفةً: «لما كنت شغالة وقتها مكانش عندي وقت أقرأ كل الكومنتات دي، كنت بشتغل وبحضر للحلقات وبذاكر وبجتهد، وسبق ونوهت قبل كدة في البرنامج إن الانتقادات لاذعة أوي».

ندى رحمي: عملت تكميم معدة علشان شكلي ميبقاش مضايق الناس

حاولت الإعلامية والفنانة إرضاء جمهورها، من خلال القيام بعملية «تكميم معدة»، حتى استطاعت خسارة جزءا كبيرا من وزنها، مشيرةً: «قررت أخس علشان شكلي ميبقاش مضايق الناس، ولسه بعاني من ترهلات وطبيعي يبقى في جلد تاني، لأن وزني كان كبير، قد أبدو للبعض تخينة بسبب ترهل جلد، وبردو مسلمتش من الانتقادات زي عقربت أوي لما خست، من أقل حاجة بلبسها بسمع تعليقات مش لطيفة».

ندى تتحدث عن الانتقادات على أسرتها: قالوا بيئة ودون المستوى

وفيما يخص الانتقادات التي تعرضت لها أسرتها، اختتمت ندى لـ«الوطن»: «اتقالي ندى مامتك طريقتها دون المستوى، وبتطلعلنا من غير ماكياج، وحاولي تغيري من نظام بيتك والملايات والستاير اللي بتحطيها».