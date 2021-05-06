هل يجوز للمرأة أن تؤدي صلاة العيد بالمنزل؟ «الأزهر العالمي للفتوى» يجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، تلك المناسبة التي ينتظرها المسلمون لأداء صلاة العيد في المساجد وزيارة الأهالي والأقارب والأصدقاء، ولكن مع ظروف وباء فيروس كورونا المستجد، قد يضطر الكثيرون إلى أداء صلاة العيد في المنزل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تتسائل الكثير من السيدات حول إمكانية وحكم أداء صلاة العيد بالمنزل.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر موقع المشيخة الرسمي، أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول، والتي تصلى في الساحات والمساجد الجامعة؛ ولكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها في الساحات جماعة كما هو الحال هذا العيد؛ فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، ما يعني إجازة أداء المرأة لصلاة العيد بالمنزل، ونرصد من خلال هذ التقرير كيفية أداء المرأة لصلاة العيد في المنزل، كالتالي:

كيفية أداء المرأة لصلاة العيد في المنزل

- من الممكن أن تصلي المرأة صلاة العيد دون خطبة، كما أنه من الممكن أن تصليها مع أسرتها ليؤم بهم رب الأسرة.

- بعد أن تقوم المرأة بالوضوء وارتداء ثياب ذات مظهر جميل، تجلس على المصلى الخاصة بها ثم تبدأ بالتكبير بالصيغة المعلومة، لأداء واجب شكر الله على التوفيق لصيام رمضان وقيامه وطاعته إلى أن يحين وقت صلاة العيد.

- تبدأ صلاة العيد دون آذان أو إقامة للإعلان عن بدء صلاتها.

- وإذا كان للرجل زوجة وأولاد من الذكور والإناث؛ وقف الذكور خلفه في صف، ووقفت الزوجة والبنات خلف الذكور في صف آخر.

- وإذا كان للرجل ولد من الذكور وزوجة، يجب أن يقف الولد يمينه، وأن تقف زوجته خلفه.

- وإذا كان الرجل يصليها بزوجته فقط، فمن المفترض أن تقف زوجته خلفه.

- وإذا أمت المرأة النساء جاز، ووقفت وسطهن في الصف، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها.

- ويتم بدء الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يتم التكبير 7 مرات إلى جانب تكبيرة الإحرام.

- وبعد الانتهاء من التكبيرات، يجب قراءة الفاتحة، وسورة أخرى قصيرة، ومن المستحب أن تكون سورة الأعلى.

- ثم بعد ذلك يكون هناك ركعة أخرى ويكبر بها 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية.