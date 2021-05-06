الامارات | عبد الحليم حافظ يحيي حفلين في دبي في عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم حافظ يحيي حفلين في دبي في عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي للاحتفال بعيد الفطر، بحفل غنائي ضخم للفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، والذي يظهر بهيئته على المسرح بتقنية الهولوغرام.

ويقام الحفل على مدار يومي 13 و14 مايو الجاري، على مسرح (اوبرا دبي)، ويتم خلاله عرض مجموعة من أشهر أغاني (العندليب الأسمر) لمدة 90 دقيقة.

وقال المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات أحمد الخاجة، للصحفيين اليوم الخميس إن الفنان الراحل سوف يظهر على خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا الهولوغرام والذكاء الاصطناعي من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية.

وذكر أن منفذي العمل عملوا على مدار خمسة أشهر، على إعداد محتوى مرئي وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصاً ستعزف الموسيقى بصورة مباشرة على المسرح.

وأعرب محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبد الحليم حافظ عن سعادته بالمساهمة في «عمل مميز هو الأول من نوعه بتقنية الهولوغرام للعندليب الأسمر الذي يقدم أجمل أعماله»، مضيفا في بيان:«رغم رحيل العندليب منذ 43 عاماً، إلا أنه مازال سيد الإحساس الفريد».

وتعاونت الشركة المنفذة للعرض مع عائلة وورثة الفنان الراحل وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى والمؤسسات الحكومية المعنية في مصر للحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمانها احتراماً لذكرى النجم الراحل.

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