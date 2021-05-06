الامارات | حذاء للمكفوفين مزود بكاميرا.. من أجل مشي آمن

شكرا لقرائتكم خبر عن حذاء للمكفوفين مزود بكاميرا.. من أجل مشي آمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة تيك إنوفيشن النمساوية عن إنتاج حذاء يحذر المكفوفين وضعاف البصر من العوائق التي تقابلهم خلال رحلاتهم اليومية، بفضل المستشعرات فوق الصوتية.

وتم طرح الحذاء المعروف باسم "innomake" إنوميك مؤخرًا في الأسواق باعتباره جهازًا طبيًا معتمدًا، ويهدف إلى جعل التنقل الشخصي للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر أكثر أمانًا.

وقرر الفريق الذي عمل على تطوير الحذاء أن هناك نوعين من المعلومات المتقدمة مهمتان للغاية لقابلية الاستخدام وهما: طبيعة العقبة التي يواجهها ومسارها الاتجاهي، خاصةً إذا كانت متجهة لأسفل، مثل الثقوب أو درج.

ويقول رافر (أحد أعضاء الفريق): "لا يتعلق الأمر بالتحذير من أنني أواجه عقبة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالمعلومات حول نوع العائق الذي أواجهه لأنه يحدث فرقًا كبيرًا سواء كان جدارًا أو سيارة أو سلمًا".

وفي عام 2006، تعاونت الشركة المنتجة للحذاء مع جامعة "غراتس" النمساوية للتكنولوجيا، ومنذ ذلك الحين، يعمل معهد رسومات الكمبيوتر والرؤية بالجامعة على إضافة كاميرا إلى أول نسخة من المنتج.

كما يوضح عالم الكمبيوتر فريدريك فراوندورفر: "لقد طورنا خوارزميات التعلم العميق الحديثة المصممة على غرار الشبكات العصبية التي يمكنها القيام بأمرين رئيسيين بعد اكتشاف محتوى الصورة وتفسيره، تستخدم الكاميرا صور من منظور القدم لتحديد منطقة خالية من العوائق وبالتالي آمنة للمشي عليها، لتساعد المستخدمين على التعرف عليها".

ويتابع فراوندورفر: "يمكن بالفعل تشغيل الخوارزميات المدربة باستخدام التعلم الآلي على نظام محمول مصمم خصيصًا، بفضل أحدث المعالجات الخاصة القوية، أصبح الاستخدام المحمول لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المعقدة ممكنًا الآن أيضًا".

وتعمل تيك إنوفيشن الآن على دمج النظام في نموذج أولي؛ بحيث تكون الكاميرا بالإضافة إلى المعالج مدمجة بقوة وراحة في الحذاء.

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