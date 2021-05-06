عطور عالمية راقية ..اختاري منها ما يناسبك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 04:34 مساءً - تبقى العطور النسائية الصادرة عن الدور العالمية المعروفة في عالم الجمال، الحل الأمثل لإضفاء لمسة مميزة على إطلالتك في كل الأوقات، فهي مصنوعة من أفخم المكونات والنغمات التي تضمن لك رائحة آسرة تدوم طويلاً.

وفي هذا المقال، اخترنا لك مجموعة عطور عالمية راقية لتجعليها رفيقك الدائم عند كل إطلالة.



Yvresse Eau de Toilette من إيف سان لوران

Yvresse Eau de Toilette



على رغم أنه قد يكون العطر الأقل شهرة بين عطور إيف سان لوران، إلا أن Yvresse Eau de Toilette هو أحد أكثر العطور النسائية روعة وجمالاً، فهو عطر حيوي ومثير يمزج بين نغمات النكتارين والليتشي والباتشولي والبنفسج، وهي نغمات تساعد في الحفاظ على الرقي والأناقة اللذين عُرفت بهما امرأة إيف سان لوران على مر السنين.



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Idôle Eau de Parfum من لانكوم

Idôle Eau de Parfum



يشكل هذا العطر من لانكوم مزيجاً راقياً من الياسمين والورد، وهو عطر ناعم ومريح جداً، يجعلك تمضين أوقاتك بكل نشاط وحيوية. إنه عطر كلاسيكي بمضمون جديد سيضفي على إطلالتك أناقة فائقة وجاذبية مطلقة، فلا تترددي في تجربته.

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Good Girl Eau de Perfume من Carolina Herrera

Carolina Herrera Good Girl Eau de Perfume



يبدأ هذا العطر برائحة الياسمين المدهشة، التي سرعان ما تتحول الى رائحة مغرية ومثيرة، بفضل نغمات القهوة والكاكاو. إنه عطر مثالي للمناسبات الكبرى والأوقات المسائية. حيث أن رائحته الغنية تدوم لوقت طويل لتجعلك تضجين جمالاً وأنثوية وتلفت الأنظار إليك.

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My Insolence من غيرلان

My Insolence by Guerlain



تجعل نغمات اللوز والياسمين والتوت من هذا العطر من غيرلان Guerlain مزيجاً كلاسيكياً، إلا أن قاعدته التي تتركز على الفواكه وحبوب التونكا والفانيليا والباتشولي تحوله الى عطر مثير ومغر، فيجعل رائحتك رائعة وتدوم طويلاً خلال الأوقات كافة.

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La Vie est Belle من Lancôme

La Vie est Belle Eau De Parfum



إنه واحد من أجمل العطور في العالم، ومنذ أن أصدرته علامة لانكوم وحتى الآن لا يزال يلاقي انتشاراً ورواجاً كبيرين حول العالم. واسم هذا العطر يعني الحياة الجميلة، التي يمكن عيشها بكل معنى الكلمة كلما تنشقنا رائحة هذا العطر الراقية والأنيقة. يمزج عطر La Vie est Belle بين نغمات السوسن والباتشولي.

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Chance من شانيل

Chanel Chance Eau Tendre



يعد هذا العطر من أنجح وأجمل العطور التي صدرت عن دار شانيل العريقة، وقد استطاع أن يكون العطر الأكثر مبيعاً في العالم منذ إطلاقه. إنه عطر دافئ يمزج بين نغمات الياسمين والفلفل الوردي والباتشولي، مع لمسة رائعة من العنبر، وهذه التركيبة المميزة والأنيقة تثير إعجاب المرأة، ممل يعزز من إحساسها بالسعادة المطلقة والتوهج الداخلي.

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