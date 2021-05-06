تسريحة ذيل الحصان لإطلالة لافتة في الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 04:34 مساءً - بالرغم من تنوّع تسريحات الشعر في عالم موضة تصفيف الشعر لربيع وصيف 2021، لا تزال تسريحة ذيل الحصان بمختلف أساليبها، من أكثر تسريحات الشعر اعتماداً في صفوف المشاهير؛ إذ تُبرز ملامح الوجه بأسلوب لافت وجذّاب، إضافة الى أنها تُعزز من جمال الشعر. ولأن "الخليج 365.نت" يهتم بجمال المرأة، يقدّم إليك أجمل تسريحات شعر ذيل الحصان لتنعمي بإطلالة جذابة وساحرة في الربيع وتُناسب جميع المناسبات.



أجمل تسريحات شعر ذيل الحصان لربيع وصيف 2021

موديلات تسريحات شعر ذيل الحصان لإطلالة لافتة في الربيع

إليك، أجمل موديلات تسريحة ذيل الحصان المرتفع التي تتصدر موضة تسريحات الشعر في 2021، وهي تسريحة عصرية ومستلهمة من مشاهير الموضة، وغير مكلفة، وفي الوقت ذاته تجعل شعرك يكتسب جمالاً وأناقة وتُضفي عليه الحيوية.

تسريحة ذيل الحصان المرتفع

تسريحة ذيل الحصان المرتفع تناسب جميع الإطلالات

تُعد هذه التسريحة واحدة من تسريحات الشعر التي تناسب كثيراً ذوات العنق القصير والطويل، ورغم أنَّها ظهرت منذ سنوات إلا أنَّها ما زالت تتصدر صيحات موضة تسريحات الشعر لربيع وصيف 2021، وتليق هذه التسريحة بكافة أنواع الفساتين وأشكال الوجه، وهي تسريحة من نوع خاص تُضفي جمالاُ على شكل الوجه، كما تمنح شعرك الشكل الجذاب، لإطلالة في غاية الروعة.

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تسريحة ذيل الحصان المشدودة

تسريحة ذيل الحصان المشدودة لإطلالة نابضة بالأنوثة

إذا كنت تودين إطلالات متجددة، فبالتأكيد ستحبين هذه التسريحة التي ما زالت تواصل سيطرتها على موضة تسريحات الشعر لربيع 2021، والتي تُضفي على إطلالتك جمالاً ملفتاً. فهي تسريحة سريعة وعفوية وتُليق بالاطلالات العصرية، وتُعطي مظهراً واثقاً ومُفعم بالأنوثة.



تسريحة ذيل حصان المرتفع مع البف

تسريحة ذيل حصان المرتفع مع البف تُناسب الأجواء الرسمية

تُعتبر من أكثر التسريحات التي تناسب جميع السيدات والفتيات، ومن التسريحات الشعر التي ستجدينها رائجة في موضة الشعر لربيع وصيف 2021، علاوة على قدرتها في إضفاء كثافة مميزة للشعر، فهي تتميز بأنَّها طبيعية وكلاسيكية وبسيطة وتُناسب الشّعر الطّويل أو متوسط الطّول، والمُتموّج أو المستقيم.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة الأمامية

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة الأمامية لإطلالة عصرية لافتة

إذا كنت تبحثين عن إطلالةٍ ملفتةٍ ومعبّرة، فليس هناك أفضل من تسريحة ذيل الحصان مع الغرّة الأمامية فهي من تسريحات الشعر الرائجة لموسم ربيع 2021، تسريحة بسيطة ولا تحتاج لوقت أو مجهود للقيام بها، كما أنَّها تُناسب جميع الأوقات والمناسبات. هذه التسريحة تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة ومناسبة للشعر الطويل والقصير، مع الحرص على عدم شدّ الشعر الأمامي، وترك الغُرَّة منخفوخة في مقدمة الرأس، لمنح الشعر كثافة، لإطلالة بسيطة وأنيقة ولتتألقي جمالاً ولتمنحي شعرك مظهراً حيوياً مع الحجم والكثافة.

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تسريحة ذيل الحصان المُضفّرة

تسريحة ذيل الحصان المُضفّرة لإطلالة أنثوية جذابة

إن كنت تحرصين على مواكبة الموضة، فننصحك بهذه التسريحة المثالية لتتحكمي بشعرك مما يتيح لك فرصة التألق بإطلالة ملفتة ومميزة، وتتلاءم مع مختلف الإطلالات، فهي تسريحة عصرية جداً ومفعمة بالحيوية والجاذبية، ومن التسريحات اللافتة والملائمة لمناسباتك الرسمية.



تسريحة ذيل الحصان مع الفرق الوسطي

تسريحة ذيل الحصان مع الفرق الوسطي تُناسب الإطلالة النهارية

هذه التسريحة تُعدّ من التسريحات التي ما زالت تلاقي رواجاً كبيراً، لذا، إذا كنت تنحثين عن تسريحة شعر تناسبك وتمنحك مظهراً جذاباً، فهذه التسريحة هي الأجمل، وتتميز بأنَّها تسريحة عملية ومريحة ويُمكنك اعتمادها يومياً سواء كنت ربة منزل او إمرأة عاملة وايضاً في مناساباتك الرسمية، وهي من تسريحات الشعر اللافتة والناعمة، التي تمنحك ستايلاً عصرياً لتتألقي جمالاً وجاذبية.

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