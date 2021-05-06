عندها مدرسة رقص.. من هي كريمة منصور والدة «مؤنس» في «لعبة نيوتن»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الفنانة كريمة منصور، الأنظار فور مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، حيق تؤدي دور والدة الشيخ مؤنس، الذي يجسده الفنان محمد فراج، والتي تؤكد الأحداث أنه يتبرأ منها منذ طفولته بسبب عملها بمجال رقص الباليه، الذي يتنافى مع طبيعة شخصيته المتشددة.

كريمة منصور، التي تجسد شخصية «ناريمان»، والتي كشفت الأحداث أنها على علاقة بـ «بدر» الفنان سيد رجب، بعدما ظهرت معه في بداية حلقات المسلسل في إحدى الحفلات، وأكد الحوار بينهما أنهما على علاقة قديمة، قبل أن يصفها لـ «مؤنس» بـ«اللُطف النادر».

كريمة منصور التي تجسد دور راقصة باليه، وهو الدور الذي لا يتنافى مع عملها الحقيقي، خاصة أنها مدربة رقص، وراقصة بالفعل بل تمتلك مدرسة للرقص المعاصر أيضًا.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن كريمة منصور والدة «مؤنس» في لعبة نيوتن:

من هي كريمة منصور والدة «مؤنس»؟

عرفها الجمهور مؤخرًا عقب مشاركتها في مسلسل سابع جار.

شاركت في فيلم قصير لمحاربة الإيدز، بمشاركة سلمى أبو ضيف وأحمد مالك، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.

مديرة المدرسة الأولى في مصر والوطن العربي لتعليم الرقص المعاصر.

مؤسسة المدرسة الأولى في مصر والوطن العربى لتعليم الرقص المعاصر.

تخرجت من معهد سينما قسم سيناريو.

حصلت على بكالوريس وماجستير في الرقص المعاصر من إنجلترا.

عملت مدرس مساعد فى معهد الباليه.

عملت فى مسرح دار الأوبرا المصرية.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».