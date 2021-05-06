لقطات من حفل زفاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: رقص وتنطيط ومهرجانات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار حفل زفاف الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، اهتمام الرواد والجمهور، ضمن أحداث مسلسل«اللي مالوش كبير»، والذي أحياه المطرب الشعبي عمر كمال.

عمر كمال يحيي حفل زفاف ياسمين والعوضي

وكان المطرب الشعبي عمر كمال، قام بإحياء حفل الزفاف وقام بغناء أغنية «الخديوي حيطة سد»، وأغنية «اللي مالوش كبير»، وتبادل الرقص على الأغاني مع «غزل»، التي تقوم بدورها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وعلق المطرب الشعبي عمر كمال الذي شارك خلال أحداث الحلقة 23 بأغنية: «الخديوي حيطة سد» في حفل الزفاف وكتب على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، ساخرًا: «لما متعملش فرح في الحقيقة بس يشاء القدر تعمله على حساب المنتج»، في إشارة إلى زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي دون إقامة حفل زفاف العام الماضي.

فستان ياسمين عبدالعزيز

جاء تصميم فستان زفاف ياسمين عبدالعزيز في المسلسل عن طريق هاني البحيري.

ارتدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فستانًا أبيض أنيق، وطرحة طويلة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، فضلًا عن الماكياج الذي تناسب مع إطلالتها كعروس.

رقص وغناء

وأقيم حفل الزفاف في مكان شعبي بوجود العائلة والأصدقاء، خلقت حالة من الفرحة والرقص بين المعازيم، وبدت ياسمين مندمجة في الرقص وسطهم وبرفقة المطرب عمر كمال.

رقص ياسمين ودنيا عبدالعزيز

وشاركت الفنانة عبر حسابها على موقع إنستجرام، مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله برفقة دنيا، وهما يرقصان على مقطع من مهرجان لخبطيطا، من كواليس تصوير مسلسل اللى ملوش كبير، وسط تبادل الضحك بين الثنائي، وعلقت ياسمين عبد العزيز قائلة: هنعلم تاني فيكم.

مسلسل اللي مالوش كبير

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول شخصية غزل «ياسمين عبد العزيز»، الفتاة التي تنتمي لمنطقة شعبية وتدخل في صراع مع سيف الخديوي «أحمد العوضي»، المتزوج من سيدة ليس بينهما علاقة حب، وينتهي هذا الصدام بينهما ويقعان في غرام بعضهما ويتزوجان.