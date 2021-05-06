ابنة ماجدة الصباحي تحيي ذكرى ميلادها: أشعر باليتم وغياب حنانها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احيت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، الذكرى الـ90 لميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، من خلال مشاركة صورة لوالدتها وهي في مرحلة متقدمة من العمر وترتدي غطاء للرأس.

يتزامن اليوم 6 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الصباحي، التي ولدت في عام 1931، ورحلت عن دنيانا في 16 يناير لعام 2020.

وشاركت غادة نافع منشور عبر حسابها، قالت خلاله: «اليوم هو تاريخ ميلاد ماما وربنا يرحمها ويطول عمر كل الأمهات».

وتابعت ابنة الفنانة الراحلة، خلال منشورها: «تعلمت منها أنه لن يدافع عنك أحد بالعالم بحق أو بغير حق سوى أمك، لن يقف أحد بجانبك بالسراء والضراء سوى أمك».

«رحلت أمي.. لم أشعر باليتم فقط بل أدركت معني رحيلها المفجع وغياب حنانها»، بتلك العبارة واصلت ابنة الفنانة الحديث عن والدتها، قائلةً: «زوايا البيت أصبحت فارغة بدونها.. يارب أرحمها كما ربتني صغيرا».

معلومات عن غادة نافع

غادة نافع، هي الابنة الوحيدة التي أنجبتها ماجدة، لتكون هي صاحبتها على مدار حياتها بعدما انفصلت عن زوجها إيهاب نافع، رغم الحب الذي جمع بينهما، ووصفته ماجدة الصباحي بـ«الطلاق الأبيض»، ومرت علاقة ماجدة وابنتها ببعض المحطات الفارقة في حياتهما.

يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي، توفيت في 16 يناير من العام الماضي، عن عمر ناهز 88 عاما، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم ‏بمشاركة العديد من نجوم الفن.

وكانت الفنانة ماجدة الصباحي تمر بأزمة صحية قبل وفاتها، حينما أقرضت «جارسون» يعمل في أحد المطاعم مبالغ مالية واجبة السداد في وقت محدد، بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، ما أدخلها في أزمة نفسية سيئة حينها، وهذا الموقف دفع غادة إلى رفع قضية حجر على والدتها.