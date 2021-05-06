الدراما تعوض الواقع.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بزفافها على العوضي في «اللي مالوش كبير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز لم تقيم حفل زفاف بعد زواجها من الفنان أحمد العوضي في الحقيقة، لكنهما يبدوا أنهما قررا تعويض ذلك بحفل زفاف أبهر الملايين من خلال الدراما وذلك ضمن أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2021، إذ تقوم بدور«غزل»، والعوضي يقوم بدور «سيف الخديوي».

فرح ياسمين عبدالعزيز والعوضي

أبهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الجميع بإطلالتها الهادئة خلال حفل الزفاف، إذ ظهرت بفستان زفاف باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، فيما ظهر العوضي ببدلة سوداء.

وشاركت الفنانة لقطات من حفل الزفاف، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «غزل والخديوي».

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت ملايين من المشاهدات وآلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، «قمر، على الله حكايتكوا، بتعمل فرح كل رمضان، عملتي فرحك انتي والعوضي وفرحتينا كلنا، قمر في كل فرح بتعمليه، حلاوتك، كنتي قمر في فرحك إنتي».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من زفاف «الخديوي وغزل»، حيث علق المطرب الشعبي عمر كمال الذي شارك خلال أحداث الحلقة بأغنية: «الخديوي حيطة سد» في حفل الزفاف وكتب على حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»، ساخرًا: «لما متعملش فرح في الحقيقة بس يشاء القدر تعمله على حساب المنتج»، في إشارة إلى زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي دون إقامة حفل زفاف العام الماضي.

مسلسل اللي مالوش كبير

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول شخصية غزل «ياسمين عبد العزيز»، الفتاة التي تنتمي لمنطقة شعبية وتدخل في صراع مع أحمد سيف الخديوي «أحمد العوضي»، المتزوج من سيدة ليس بينهما علاقة حب وينتهي هذا الصدام بينهما ويقعان في غرام بعضهما ويتزوجان.

فرح ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

وكانت شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بحفل زفافها على الفنان كريم فهمي، خلال رمضان 2020، ضمن أحداث مسلسل «ونحب تاني ليه»، وأبهرت متابعيها بإطلالتها وأناقتها.

وفي أحداث الحلقة الأخيرة اختارت غالية الزواج من مراد السويفي، بعد أن وقعت في حِيرة، وأقامت حفل زفاف مرتدية الفستان الأبيض.