«مش أهلاوية».. من هي المذيعة سارة محسن بعد إيقافها عن العمل بقناة الأهلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية سارة محسن، مقدمة «برنامج السادسة» الذي يبث عبر قناة النادي الأهلي الرسمية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو، تنفي من خلاله انتمائها إلى القلعة الحمراء، وتتمنى فوز النجم الساحلي التونسي في مباراة سابقة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلى الفور قررت إدارة قناة النادي الأهلي إيقاف المذيعة سارة محسن، وتحويلها للتحقيق، بعد الفيديو، الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لمصدر مطلع بإدارة قناة الأهلي، فإن إدارة القناة تتحقق حاليا من صحة الفيديو، لرفضها وجود أي مذيع ضد مصلحة الأهلي داخل كيان القناة.

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن مذيعة قناة الاهلي سارة محسن.

من هي سارة محسن؟

تقدم برنامج السادسة على قناة الأهلي مع المذيع أحمد سمير.

تبلغ سارة من العمر 25 عامًا.

تخرجت من كلية الإعلام قسم اللغة الإنجليزية، عام 2016.

احترفت ممارسة رياضة التنس ولكنها توقفت خلال المرحلة الثانوية.

تعد أصغر المذيعات اللاتي عملن في قناة بي بي سي عربي.

أجرت العديد من الحوارات الهامة، طوال مسيرتها الإعلامية، على رأسها حوارها مع البرتغالي مانويل جوزيه، ونجم التنس المصري كريم مأمون.

عملت في البداية في الصحافة، وقامت بإجراء العديد من اللقاءات الصحفية.

في نوفمبر 2020 قدمت كورس تقديم النشرة الرياضية.

عملت في قناة time sport قبل الانتقال لقناة الأهلي.

الأهلي يستعد للاتحاد السكندري للدوري العام

وعلى جانب أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، للمباراة المقبلة، التي يحل فيها ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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