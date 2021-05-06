تزوج 11 مرة.. 12 معلومة أسرية عن أشرف السعد بعد عودته لمصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في نبأ فاجأ الكثيرون، أعلن رجل الأعمال أشرف السعد الذي يقيم خارج مصر في لندن، وبين البلدان منذ 23 عاما رجوعه إلى مصر، وقال السعد إنه خرج من مصر بجسده فقط بينما روحه لا تزال داخل البلد.

وهرب أشرف السعد لأنه اتهم بغسيل الأموال في السبعينيات والثمانينيات، وأيد ثورة يناير، ثم وقف ضد الإخوان، وبعيدا عن الاتهامات السياسية، وآرائه، فإن حياة أشرف السعد الأسرية مليئة بالمفاجآت أيضا، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

- أشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954، وهو رجل أعمال مصري.

- هو صاحب واحدة من أكبر شركات توظيف الأموال التي ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى حوالي مليار جنيه.

- هرب إلى لندن في التسعينيات بعد قرار التحفظ على أمواله لمدة 15 عاما.

- كتب أشرف السعد مع قرار عودته لمصر، «بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر».

- هو رئيس مجموعة السعد للاستثمار.

- تزوج أشرف السعد 11 مرة.

- إحدى زوجاته عراقية.

- له 9 من الأبناء.

- تم إلقاء القبض على نجله إبراهيم أشرف السعد عام 2013، بتهمة خطف رجل أعمال، وإجباره على التنازل عن ممتلكاته في الشهر العقاري.

- رد أشرف السعد على تلك التهمة، وقال إنها ملفقة لنجله إبراهيم.

- له ابنة تدعى «سارة» توفيت في الـ18 من سبتمبر عام 2011، بعد صراع مع المرض، وكانت ابنته البكرية.

- كتب السعد ناعيا ابنته، «هي لا تحتاج الدعاء فقد رحلت بلا ذنوب كما ولدتها أمها، رغم أنها في ريعان شبابها فلم تتعدى الثامنة والعشرين وكانت كحور الجنة تعيش بين شياطين ولم يرحمها أحد، فأبت إلا أن تذهب لصاحب الرحمة وذهب الكلام مني الآن».