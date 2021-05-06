لمسك؟.. الإفتاء تحسم الجدل في رد «هنا» على «حازم» حول علاقتها الزوجية بـ«مؤنس»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أحدثت الحلقة الـ 23 من مسلسل«لعبة نيوتن» جدلًا واسعًا عقب المشهد الرئيسي الذي جمع بين الفنانين منى زكي «هنا» ومحمد ممدوح «حازم»، بعدما بدأ الثنائي بمحاسبة بعضهم البعض، قبل أن يوجه لها سؤالًا خاصا حول علاقتها الزوجية، بزوجها «مؤنس» والذي يجسده الفنان محمد فراج، متسائلًا: «لمسك؟».

وعلى الفور بدأ الرواد يتداولون المشهد بصورة كبيرة، بين مؤيد سؤال «حازم» مبررين إنه بدافع الحب، وبين منتقديه، حيث وجد البعض أنه لا حق له في السؤال.

وفي هذا الصدد بدأ البعض يتساءل عن حكم إجابة «هنا» من الأساس، وإفشائها للعلاقة الزوجية، الأمر الذي حسمته دار الإفتاء المصرية.

الإفتاء تحسم الجدل في رد «هنا» على «حازم» حول علاقتها الزوجية بـ «مؤنس»

وكانت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، سلطت الضوء حول الأحكام على بعض الناس التي تتحدث عما يكون بينها وبين زوجها فى العلاقة الحميمية، وحكمه الشرعي.

وفي هذا الصدد، قالت دار الإفتاء «إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك من أمور شخصية تتعلق بهما حرام شرعًا، ولذا فعلى كل واحد من الزوجين أن يحافظ على أسرار بيته ولا يبديها، لا سيما إذا ترتب على هذا الإبداء والإفشاء ضررا على الزوجين، وقد ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

وعلى الزوجين أن يتفهما ذلك، وأن يوضح كل من الزوجين الصورة للآخر بالحسنى والكلام الطيب، وأن يستعينا في هذا التفهم بالصبر والصلاة والدعاء في الصلوات والخلوات؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الشِّيَاعُ حَرَامٌ».