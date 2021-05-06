حكاية أكلة طلبها العوضي من ياسمين عبدالعزيز في الواقع والدراما: طلبت الطلاق بعدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد درامي داخل أحداث الحلقة 23، في مسلسل«اللي مالوش كبير»، دار بين الفنان أحمد العوضي والذي يقوم بدور«سيف الخديوي»، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تقوم بدور«غزل»، يوم الصباحية، ربما تشابهت أحداثه على أرض الواقع في الأيام الأولى من زواجهما.

تحاول العروس«غزل»، إفاقة زوجها«سيف الخديوي»، من النوم لكنه يقوم مفزوعًا ومضطربًا وتحاول تهدئته.

«اعمليلي فطار..عكاوي وكوارع وممبار وكبدة نية بدمها»، هكذا كان طلب العريس يوم الصباحية، وكان رد «غزل» أن تترك الغرفة وتقول جملته الشهيرة داخل العمل «على الله حكايتك».

أعاد المشهد الذكريات للأذهان من جديد، والتي سبق أن روى الفنان أن ياسمين طلبت الطلاق في بداية زواجهما، بسبب«الكبدة النية»، خلال استضافته في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ قال: «لما عرفت إني باكل كبدة نية بالفلفل استغربت جدًا ولما شافتني افتكرت الكبدة جيلي، ولما عرفت إنها كبدة نية قالتلي طلقني».

وتابع الفنان خلال اللقاء: «قالتلي لما بتاكل كبدة نية أمال أنا هتعمل فيا إيه، وحاولت أقنعها إن الكبدة ممكن تتاكل نية عادي».

زواج ياسمين وأحمد العوضي في اللي مالوش كبير

حفل زفاف ضخم جمع العديد من أصدقاء العريس والعروس، أحياه المطرب عمر كمال، وبدت ياسمين كعروس بإطلالة أنيقة وجذابة فيما بدى العوضي مرتديًا بدلة سوداء، وتراقصت على خلاله على أنغام أغنية عبدالسلام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من زفاف «الخديوي وغزل»، حيث علق المطرب الشعبي عمر كمال الذي شارك خلال أحداث الحلقة بأغنية: «الخديوي حيطة سد» في حفل الزفاف وكتب على حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»، ساخرًا: «لما متعملش فرح في الحقيقة بس يشاء القدر تعمله على حساب المنتج»، في إشارة إلى زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي دون إقامة حفل زفاف العام الماضي.

وتدور أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير» حول شخصية غزل «ياسمين عبد العزيز»، الفتاة التي تنتمي لمنطقة شعبية وتدخل في صراع مع أحمد سيف الخديوي «أحمد العوضي»، المتزوج من سيدة ليس بينهما علاقة حب وينتهي هذا الصدام بينهما ويقعان في غرام بعضهما ويتزوجان.