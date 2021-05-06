عشان تحافظ على صحتك.. نصائح عند تناول الوجبات بعد شهر رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وعقب انتهاء شهر رمضان الكريم، يحرص الكثيرون على تناول الكثير من الوجبات على مدار اليوم الواحد، دون ترتيب أو تنظيم في مواعيد الوجبات، والأكلات التي يجب أن يتم تناولها نظرا لاحتوائها على الفيتامينات المختلفة التي يحتاج إليها الجسم.

ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من النصائح التغذوية التي يجب اتباعها عند تناول الطعام في الوجبات بعد انتهاء شهر رمضان، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند تناول الوجبات بعد شهر رمضان

- يجب تجنب الإفراط في تناول الحلويات صباح العيد، واتباع سنة الرسول بتناول حبات التمر قبل التوجه للصلاة.

- يؤدي الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد إلى إرباك الجهاز الهضمي وإحداث تلبكات معوية، فصلا عن أنه قد يؤدي لحدوث إسهال شديد.

- الاعتدال في تناول الحلوى والشوكولاتة وكعك العيد لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، التي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن.

- يجب تجنب تناول القهوة أو النسكافية أو الشاي على معدة فارغة، لا، ذلك يؤدي إلى اضطرابات المريئ والمعدة.

- لابد أن نراعي كم ونوع الأطعمة التي نتناولها، إذ يفضل أن نبدأ طعامنا أول أيام العيد بتناول كمية قليلة من الطعام، والحرص على زيادة تلك الكمية تدريجيا على مدار اليوم، فضلا عن الحرص على مضغ الطعام جيدا.

- الحرص على التقليل من تناول الأطعمة التي تعمل على تهيج المعدة وتزيد من حموضتها كالأغذية المقلية والمعجنات، وتلك التي تحتوي على بهارات.

- يجب أن يكون هناك حرص على تجنب تناول الأغذية الدسمة وصعبة الهضم مثل الصلصة السميكة والخضروات والفاكهة غير مكتملة النضج.

- تجنب الخمول، لأن تناول الأغذية ثم النوم مباشرة يؤدي إلى عسر الهضم والتلبك المعوي والانتفاخ.

- الحرص على تناول الأطعمة من مصادر موثوق فيها، وتجنب تلك التي يتم شراءها من الباعة الجائلين.

- تجنب تناول الرنجة والفسيخ في العيد، وتعويض ذلك بتناول الأسماك الطازجة.

- يجب مراعاة الظروف الصحية للآخرين كالمصابين بأحد الأمراض المزمنة وذلك بإعداد وجبات خاصة بهم ومناسبة لهم.