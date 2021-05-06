«غايب من 40 يوم».. والدة كريم: مبنمش وبنزل أدور عليه كل يوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اختفى في ظروف غامضة وفشلت كل محاولات أقاربه فى العثور عليه لمدة 40 يوم»، هو الشاب كريم صاحب الـ18 عامًا من منطقة إمبابة فى الجيزة، حيث تروي صباح عبد الموجود 60 عامًا والدته تفاصيل غيابه قائلة: «ابني يعمل في إحدى الشركات وهو متغيب منذ يوم 40 يومًا كاملين وعندما تواصل معه شقيقه الأكبر و ابن عمه وأصدقائه وجدوا هاتفه المحمول مغلق وتواصلنا مع زملائه في الشغل قالولنا اختفى فجأة بعد أن ذهبنا إلى إحضار الطعام وعدنا ولم نجده في مكانه».

وأضافت والدة كريم لـ«هن»: «بنزل ادور عليه كل يوم ومش عارفة عنه حاجه وبحثنا عنه في جميع المستشفيات و ثلاجات المشارح ولم نجده لدرجة أنني لا أستطيع النوم منذ غيابه، ابنى شاب حسن الخلق وليس له ولا لنا أي أعداء وقبل ذهابه إلى العمل بساعات لم يظهر عليه أي شيء غريب وكان طبيعيًا يبتسم ويقضي وقته بشكل عادي».

وتابعت: «ابنى قرر تأجيل سنة دراسية كاملة حتى يستطيع تغطية تكاليف دراسته بالثانوية العامة لأننا على قد حالنا»، بينما قال محمد شقيقه الأكبر :«أن مكان عمل كريم قريب من النيل وعندما تواصلت مع اصدقائه نفوا أن يكون سقط في الماء أو مات غرقًا كما تواصلنا مع شرطة المسطحات وأخبرونا بأن جثة الغريق تظهر وتطفو بعد أيام من الغرق ولذلك نفوا أيضًا أن يكون مات غريقًا في النيل».

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