«كله أورجانيك».. حكاية آسيا من المطبخ لتصنيع منتج للعناية بالبشرة «باسمها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لم يمنعها الزواج وتكوين أسرة فى وقت مبكر، فمن تعلم اللغات، لاحتراف عمل وصفات المطبخ، حتى التقديم التلفزيوني، ثم تجهيز وتصنيع منتجات العناية بالبشرة والشعر»، عدة مراحل مرت بها السيدة آسيا محمد، التي درست الإعلام بجامعة الأزهر، من محافظة الغربية، قبل أن تحقق حلمها في صناعة مُنتج تجميلي للعناية ببشرة المرأة يحمل اسمها.

من المطبخ لصناعة منتجات العناية بالمرأة

«أنا خريجة جامعة الأزهر، ولكن عندي هوايات كتير مالهاش علاقة بمجال دراستي، لما اتخرجت اتجوزت، وكنت فاكرة إني هقعد، وانشغل في البيت والعيال، لكن قررت اهتم بكل هواياتي واطور منها».

هكذا بدأت «آسيا» حديثها لـ«هُن» مؤكدة إنها ظلت تسعى خلف كل هواية تحبها: «كنت بحب الإنجليزي اخدت كورسات إنجليزي وكمبيوتر وسافرت برا مصر، ولما لاقيت نفسي بميل للطبخ، طورت من نفسي من ناحية الطبخ، وبدأت أقدم وصفات، ومن خلالها وصلت لمجال التقديم التلفزيوني، مع الشيف رانيا الجزار، على قنتة cbc سفرة».

لم تكل أو تمل «آسيا» من تطوير هواياتها بالمطبخ، لتقرر اقتناص الفرصة للكتابة في بعض المجلات المعنية بشؤون المرأة، قبل أن تكتشف حبها لمنتجات العناية بالبشرة والشعرة الجسم.

تتابع «آسيا»: «لما حبيت فكرة منتجات المرأة، عملت دبلومة التجميل الطبيعي للعناية بالبشرة والشعر والجسم، وبدأت أصنع صنع التركيبات بإيدي، بالمقدار السليم، وكمان بالمنتجات الطبيعية الأورجانيك بس».

كله أورجانيك

زبدة الشيا، وزيت اللوز والسمسم، وغيرها من المكونات الطبيعية التي لجأت لها «آسيا» لتنصنيع منتجات بنفسها، بدلًا من شراء المنتجات العالمية: «بستخدم زبدة الشيا الطبيعية الاورجانيك في معظم التركيبات زي مثلا مرطب ومورد الشفايف، مع الزيوت الطبيعية، زي الجوجوبا وزيت اللوز الحلو».

وتابعت: «كل منتجات العناية بالبشرة وتصفيف الشعر، وتفتيح لون الجسم، ومعالجة مشاكل الوجه، بصنعها بأيدي بمنتجات طبيعية، وبتعليم ذاتي».