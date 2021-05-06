جميعهم فى حالة جيدة.. مالية تلد 9 توائم فى المغرب

القاهرة - سمر حسين - ماما

«بعد عملية قيصرية»، تمكن أطباء مغاربة من مساعدة سيدة من دولة مالى 25 عاما على ولادة 9 توائم وجميعهم في صحة جيدة، «بحسب ما قالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية».

ونقلت حكومة دولة مالي السيدة التي تدعى حليمة سيسيه والبالغة من العمر 25 عاما و التي تنتمي إلى شمال الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى شمال إفريقيا بالمغرب بحثًا عن رعاية أفضل قبل أيام وتحديدًا في الثلاثين من مارس وكان يُعتقد في بلادها أنها كانت تحمل 7 توائم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وولدت حليمة سيسيه 9 توأم ذكور وإناث وهي حالة نادرة جدًا، حيث إن الحالات التي تلد فيها النساء يحملن 7 توائم تعتبر من الحالات النادرة فيما تعد حالات التسعة التوائم أكثر ندرة.

وفي السياق نفسه كشف المتحدث باسم وزارة الصحة بالمغرب «رشيد كذري»: عن أنه لم يمر عليه حدوث ولادة بهذا الشكل النادر من قبل سيدة مالية الجنسية في بلاده لكن وزارة الصحة في مالي قالت في بيان لها تعليقًا على ولادتها إن سيسيه أنجبت خمس فتيات وأربعة أولاد بعملية قيصرية».

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فيما أكدت وزيرة الصحة المالية فانتا سيبي لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن حالة المواليد والأم مستقرة وجيدة والأمور تسير بشكل طبيعي، مضيفة أن الطبيب المالي الذي رافق سيسيه إلى المغرب أطلعها على الأمر ومن المقرر أن يعودوا إلى بلادهم في غضون عدة أسابيع.

ووفقًا لعملية الفحص بالسونار التي خضعت لها الأم المالية البالغة من العمر 25 عامًا قبل بداية شهر أبريل الجاري كانت وزارة الصحة المالية قد قالت في بيان إن فحوصات الموجات فوق الصوتية التي أجريت في كل من مالي والمغرب أشارت إلى أن سيسيه كانت تحمل 7 أطفال.