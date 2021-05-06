الدعاء المستحب من الأم لأبناءها في ليلة القدر.. وأزهري يكشف سر «أمه دعياله»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يستقبل غالبية المسلمين تلك الأيام بالدعاء لعلهم يدركون ليلة القدر المباركة، التي يتم الحرص خلالها على التضرع إلى الله عز وجل، والتوجه له بالدعاء المستحب.

«عن أفضل الدعاء للأبناء في ليلة القدر»، وخلال حديثه لـ«هن»، كشف الشيخ علوي أمين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن أفضل الدعاء من الأم لأبناءها خلال ليلة القدر، وهو دعاء رسول الله صلي الله عليه وسلم لزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا»، ومن ثم تدعي الأم بما يشاء قلبها.

سر جملة «أمه دعياله»

أما عن العبارة الشهيرة التي غالبا ما تتردد على سماع خبر سعيد لأحد الأشخاص، حيث يقال: «أمه دعياله»، أوضح عضو لجنة الفتوى، أنه يتم ترديدها نظرا لأن دعاء الوالدين مستجاب.

دعاء ليلة القدر للزواجتوجد عدد من الصيغ لطلب دعاء ليلة القدر للزواج، من بينها.

- «في ليلة القدر، اللهم بواسع رحمتك وعظيم قدرتك وجميل إحسانك وخفي لطفك، ارزقني زوجا صالحا مصلحا هينا لينا تؤلف بيني وبينه بالمودة والرحمة يا خير الراحمين أنت حسبي ونعم الوكيل».

- «يارب ارزقني حبه وارزقه حبي، وارزقنا حب وجهك الكريم وطاعتك وحببني إلى قلبه، واجعلني الزوجة الصالحة له، وارزقني ذرية صالحة منه بحق ليلة القدر يا كريم».

- «اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعباده الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب».