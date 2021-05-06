ماتت وهي بتولد.. رحيل زوجة عشرينية يهز «فيس بوك»: كانت رحيمة بالحيوانات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد، شهدها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب وفاة زوجة عشرينية تدعى «آلاء عوض»، أثناء ولادتها، وهو ما أثار حزنا كبير من أصدقائها وأفراد عائلتها، الذين نعوها بمختلف عبارات الأسى.

أصدقاء «آلاء» يودعونها بعبارات الحزن ومواقفها الإنسانية

وسرعان ما بدأ أصدقاء الزوجة العشرينية، في تدوين مواقفها الإنسانية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء من بين تلك المواقف والتعيلقات، «آلاء حبيبتي كنت اتعرفت عليها في ثانوية عامة وكنا بناخد درس العربي مع بعض، وكانت بتساعدني ونروح مع بعض الدرس، أنا بحبها أوي وكنا بنضحك مع بعض أوي ومصدومة جدا، مش عارفة أقول حاجة غير إن ربنا يرحمك وتكوني في الجنة يارب، ويجمعنا بيكي على خير ربنا يرحمك ياحبيبي، والله ما عارفة أقول إيه غير ربنا يرحمك»، «اشتريت منها مرة حظاظة فلسطين وسوريا، واتفقنا على ميعاد وهي اتأخرت، لقيتها جاية وجيبالي شوكولاتة وبتعتذر وبتستسمحني وبتقولي أهم حاجة متكونيش زعلانة، كانت إنسانة بشوشة جدا وطيبة وصاحبة قلب نقي، اللهم تغمدها بواسع رحمتك وعظيم فضلك يارب»، «مش مستوعبة لحد دلوقتي الخبر ربنا يرحمك ويرعى ابنك يارب، ويصبر أهلك وجوزك»، «ماذا لكي عند الله⁩ يا آلاء، ليكرمك بكل هذا الحب ربنا يسكنك فسيح جناته»، «البنت دي بينها وبين ربنا حاجة لان معظم الناس اللي أعرفهم طلعوا يعرفوها وكمية الناس اللي بتدعلها دي حاجة كده جميلة، ربنا يجعل كل دعوة من نصيبها تنور بيها قبرها، وتشفعلها عند لقاء رب الناس أجمعين اللهم آمين».

معلومات عن آلاء عوض

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الزوجة العشرينية بعد وفاتها.

- تبلغ من العمر 27 عاما.

- من منطقة المطرية بالقاهرة.

- خريجة قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

- تعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية الشهيرة.

- تزوجت في أغسطس من العام الماضي.

- كانت تهتم بالعطف على الحيوانات ورعايتهم.

- عُرفت وسط أصدقائها بمواقفها الإنسانية المختلفة.